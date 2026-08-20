КИСЕЛЁВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Граф (1839 год), российский государственный и во­енный дея­тель, ди­пло­мат, генерал-адъ­ю­тант (1823 год), почетный член Петербургской Академии Наук (1855 год).

Брат Н. Д. Киселёва. Получил домашнее образование. В 1805 году зачислен юнкером в Коллегию иностранных дел. С 1806 года корнет в лейб-гвардейском Кавалергардском полку, за время службы сблизился с А. А. Закревским, А. С. Меншиковым, А. Ф. Орловым.

В Отечественную вой­ну 1812 года уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии. В 1812-1814 годах адъ­ю­тант генерала от инфантерии М. А. Ми­ло­ра­до­ви­ча. В хо­де з а­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов обратил на себя внимание императора Александра I, в апреле 1814 года назначен флигель-адъютантом. В 1814-1815 годах находился при императоре во время Венского конгресса.

В 1816 году Киселев представил императору Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой утверждал, что «гражданская свобода есть основание народного благосостояния» и что «желательно было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишённых оной».

В 1819-1829 годах начальник штаба 2-й армии (при престарелом командующем П. Х. Витгенштейне; фактически определял все действия командования). Ограничил применение в армии телесных наказаний, открыл ряд военных госпиталей, создал школы взаимного обучения для военнослужащих (так называемая Белл-Ланкастерская система), был противником военных поселений и выступал за сокращение сроков солдатской службы. Киселев знал о существовании в армии тайных обществ, но сам не состоял в них. После выступления декабристов 14(26).12.1825 года Киселев учредил при штабе секретную полицию и руководил следствием по делу В. Ф. Раевского; вошёл в состав созданной в Тульчине следственной комиссии.

Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов Киселев в качестве начальника штаба 2-й армии участвовал в осаде крепости Браилов и в других сражениях. С 1829 года командовал всеми войсками на левом берегу реки Дунай, с апреля - правым флангом российской армии. В августе войска Киселева форсировали Дунай, а затем заняли Шипкинский перевал.

В 1829-1834 годах Киселев - командующий российскими войсками и глава российской администрации (полномочный председатель «диванов»), управлявшей Молдавией и Валахией. Провёл реформы, направленные на совершенствование управления в княжествах: уничтожил внутренние таможни и практику продажи государственных должностей, упорядочил государственные расходы и сбор налогов, создал основы регулярной армии и полиции, начал работы по благоустройству городов и формированию системы здравоохранения, провёл судебную реформу и др. В Валахии (1831 год) и Молдавии (1832 год) ввёл первые конституционные акты - Органические статуты, в которых провозглашалась идея разделения властей, предусматривалось создание представительских органов с законосовещательными функциями и др.

С декабря 1834 года член Государственного совета, с 1835 года член Секретного комитета, созданного для обсуждения проекта крестьянской реформы, предложенного Е. Ф. Кан­кри­ным . В 1836-1855 годах начальник 5-го отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии; разработал план учреждения Министерства государственных имуществ. Первый министр государственных имуществ [27.12.1837 года (08.01.1838 года) - 11(23).07.1856 года].

Подготовил и провёл реформу управления государственными крестьянами (смотрите Ки­се­лё­ва ре­фор­ма 1837-1841 годов), которую рассматривал как первый шаг к широкомасштабной крестьянской реформе. По инициативе Киселева в селениях государственных крестьян начато учреждение мужских (с 1842 года) и женских (с 1847 года) приходских училищ. Участвовал в работах всех Секретных комитетов по крестьянскому делу, созданных в царствование императора Николая I.

В поданных на имя Николая I записках Киселев предлагал распространить на крепостных крестьян общие для других сословий правила отбывания рекрутской повинности, предоставить им право владения движимым имуществом и наделить землёй по определённой норме, ограничить право помещиков наказывать крестьян и разрешить крепостным обращаться в суды наравне с «вольными хлебопашцами».

Российский посол в Париже (1856-1862 годы). Был сторонником сближения России и Франции. Последние годы жизни жил во Франции.

Награждён орденами Святого Александра Невского (1829 год; алмазными знаками к нему - 1833 год), Святого Георгия 4-й степени (1830 год), Святого Владимира 1-й степени (1832 год), Святого Андрея Первозванного (1841 год; алмазными знаками к нему - 1845 год), Большим крестом ордена Почётного легиона (1859 год).

Именем Киселева назван проспект в г. Бухарест.

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