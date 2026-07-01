КИСАНГАНИ
КИСАНГАНИ - город на северо-востоке Демократической Республики Конго, административный центр провинции Верхнее Конго.
Население 592,2 тысяч человек (2008 год). Расположен на левом берегу реки Конго (порт). Узел автодорог. Железной дорогой соединён с портом Убунду на реке Луалаба. Международный аэропорт.
Основан Г. М. Стэнли в 1883 году. Первоначально именовался Стэнливилем (Stanleyville). В 1964 году в течение короткого времени столица провозглашённой повстанцами Народной Республики Конго (город разгромлен в результате совместной операции американских и бельгийских военных). Современное название с 1966 года. В 1998-2003 годах опорный пункт повстанческих группировок конголезских тутси.
Университет Кисангани (1963 год; современное название с 1981 года). Центральная библиотека университета. Региональный музей. Кисангани - центр сельскохозяйственного района. Первичная обработка сельскохозяйственного сырья (рисо и хлопкоочистка). Предприятия пищевой, текстильной, химической промышленности; деревообработка, производство стройматериалов. Авторемонтные мастерские.