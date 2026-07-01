КИСАН САБХА

КИСАН САБХА - кре­сть­ян­ские сою­зы в Ин­дии.

Существуют в большинстве провинций. Первоначально агитировали за неуплату налогов. В последующие годы организовывали крестьянские митинги, походы, конференции в масштабах отдельных деревень, уездов, округов. Особенно активно действовали в Бихаре, Пенджабе и Северном Мадрасе (область Андхра). Значительным влиянием в Кисан Сабха пользовались левые, в том числе коммунисты.

Попытка Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) возглавить движение Кисан Сабха закончилась неудачей. На созванном под эгидой ИНК в апреле 1936 года в г. Лакнау учредительном съезде Всеиндийского крестьянского союза Кисан Сабха конгрессистам не удалось получить большинство мест в Центральном крестьянском совете, а принятый в августе того же года программный документ единой Кисан Сабха, «Хартия крестьянских прав», отражал программу левых сил.

С 1937 года основной формой крестьянских выступлений под руководством Кисан Сабха стали массовые агитационные походы, во время которых производился сбор подписей под обращениями к правительству с требованием проведения аграрной реформы. В 1941-1942 годах из Кисан Сабха вышла правая группировка, поддерживавшая ИНК, однако популярность союза продолжала расти (к 1947 году насчитывал около 1 миллиона членов).

После завоевания Индией независимости влияние Кисан Сабха временно снизилось, Всеиндийский крестьянский союз распался, однако в 1951 году был восстановлен. В апреле 1953 года в Канкапуре (Керала) на 9-м съезде Кисан Сабха принят новый программный документ крестьянского движения в Индии - «Политическое заявление». В последующие годы от Кисан Сабха отошли зажиточные слои крестьянства.

В 1968 году Кисан Сабха раскололась на два одноимённых союза. Один находится под влиянием Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии , дру­гой - Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (мар­кси­ст­ской) . В начале XXI века Кисан Сабха выражает преимущественно интересы среднего крестьянства и сельской бедноты.

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