КИСАН САБХА
КИСАН САБХА - крестьянские союзы в Индии.
Существуют в большинстве провинций. Первоначально агитировали за неуплату налогов. В последующие годы организовывали крестьянские митинги, походы, конференции в масштабах отдельных деревень, уездов, округов. Особенно активно действовали в Бихаре, Пенджабе и Северном Мадрасе (область Андхра). Значительным влиянием в Кисан Сабха пользовались левые, в том числе коммунисты.
Попытка Индийского национального конгресса (ИНК) возглавить движение Кисан Сабха закончилась неудачей. На созванном под эгидой ИНК в апреле 1936 года в г. Лакнау учредительном съезде Всеиндийского крестьянского союза Кисан Сабха конгрессистам не удалось получить большинство мест в Центральном крестьянском совете, а принятый в августе того же года программный документ единой Кисан Сабха, «Хартия крестьянских прав», отражал программу левых сил.
С 1937 года основной формой крестьянских выступлений под руководством Кисан Сабха стали массовые агитационные походы, во время которых производился сбор подписей под обращениями к правительству с требованием проведения аграрной реформы. В 1941-1942 годах из Кисан Сабха вышла правая группировка, поддерживавшая ИНК, однако популярность союза продолжала расти (к 1947 году насчитывал около 1 миллиона членов).
После завоевания Индией независимости влияние Кисан Сабха временно снизилось, Всеиндийский крестьянский союз распался, однако в 1951 году был восстановлен. В апреле 1953 года в Канкапуре (Керала) на 9-м съезде Кисан Сабха принят новый программный документ крестьянского движения в Индии - «Политическое заявление». В последующие годы от Кисан Сабха отошли зажиточные слои крестьянства.
В 1968 году Кисан Сабха раскололась на два одноимённых союза. Один находится под влиянием Коммунистической партии Индии, другой - Коммунистической партии Индии (марксистской). В начале XXI века Кисан Сабха выражает преимущественно интересы среднего крестьянства и сельской бедноты.