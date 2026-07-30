КИРЖАЧ

КИРЖАЧ - го­род в Рос­сии , в западной час­ти Вла­ди­мир­ской области, центр Кир­жач­ско­го района.

Население 30,6 тысяч человек (2008 год). Расположен на реке Киржач. Железнодорожная станция.

Слобода Киржач возникла близ основанного в 1358 году на левом берегу реки Киржач Сергием Радонежским мужского Благовещенского монастыря. После упразднения монастыря (1764 год; возобновлён в 1995 году как Свято-Благовещенский женский монастырь) слобода преобразована в село. В 1778 году, при образовании Владимирского наместничества, село Киржач и расположенное на правом берегу реки Киржач село Селиванова Гора объединены в уездный город Киржач.

В 1796 году Киржачский уезд ликвидирован, Киржач вошёл в состав Покровского уезда Владимирской губернии. На развитие Киржача большое влияние оказал древний торговый путь - Стромынский тракт, связывавший Юрьевское Ополье и Москву. Особой известностью пользовались изделия местных резчиков по дереву («аргунов», по названию села Аргуново; образцы резьбы сохранились в храме села Ильинское, на избах в деревнях Акулово, Заречье, Никифорово, Старово, Финеево и др.).

В начале XIX века Киржач - центр района по производству гладьевых и ворсовых шёлковых тканей. Через Киржач прошли железнодорожные линии на Карабаново (1893 год) и Орехово-Зуево (1922 год). Вновь уездный город (1921-1924 годы) Владимирской губернии, затем районный центр Ивановской промышленной области (1929-1936 годы), Ивановской (1936-1944 годы) и Владимирской (с 1944 года) областей. В 2004 году в черту города включён посёлок Красный Октябрь.

Центр города застроен главным образом после утверждения регулярного плана 1788 года. На холме возвышается ансамбль Свято-Благовещенского женского монастыря: 4-столпный одноглавый Благовещенский собор, увенчанный 3 ярусами кокошников и окружённый галереей-гульбищем (1-я половина XVI века, росписи, в том числе XVI века; в храме-подклете - мощи святого Романа Киржачского), объединённый общей галереей на арках со Спасской церковью типа «под колоколы» (1656 год; храм-мавзолей бояр Милославских; декорированные порталы); церковь Всех Святых с высокой 5-ярусной колокольней (1864-1869 годы), надвратная церковь, надкладезная часовня (около 2000 года).

Также сохранились: Никольская церковь на Селивановой горе (1764 год; трапезная и колокольня - 1887 год), Никольская кладбищенская церковь в Заболотье (1846 год), торговые ряды (1850-е годы). Из производственных зданий выделяются фабрично-ремесленный комплекс Арсентьева (2-я половина XIX века), корпуса шёлковой фабрики (конец XIX - начало XX века). Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей (1991 год).

В городе - завод «Автосвет» (с 1999 года в составе группы СОК, один из партнёров крупных российских производителей автомобилей - предприятий АвтоВАЗ, ГАЗ, ИжАвто, УАЗ, КамАЗ; выпускает около 400 видов изделий и запчастей для автомобилей - приборы освещения, световой сигнализации и дополнительного света и др.), завод турецкой компании «Arçelik» (сборка стиральных машин, холодильников и телевизоров под брендом «ВЕКО»), инструментальный завод (токарные резцы, пилы для резки металла и др.), мебельная фабрика (мебель для кухни и др.). Производство шёлковых и синтетических тканей (филиал компании «Детская одежда»), смесовых тканей для пошива форменной и спецодежды (текстильное предприятие «Славянский дом»), лаков и красок («Террако индустрия»).

Близ Киржача, на территории аэродрома, - воздухоплавательная база « Киржач-Д» (эксплуатацию дирижаблей для мониторинга наземных объектов осуществляет компания «АэроСкан»).

В окрестностях города сохранились: барочная Преображенская церковь в усадьбе Салтыковых Смольнево (1737 год), Покровская церковь в деревне Ельцы (1748 год), классицистические церкви - в селе Ильинское (1810-1823 годы), в Борисоглебском погосте (1810-1828 годы), в сёлах Филипповское (1821 год), Андреевский погост (1825 год); усадьба Вяземских «Бережки» (дом 1-й половины XIX века), жилые дома Бобковых и Плачевых в деревне Финеево (середина XIX века), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Заречье (1881-1887 годы), ансамбль Скорбященского женского монастыря в деревне Хмелёво (основан в 1902 году как община, закрыт в 1924 году или 1928 году, возобновлён в 2000 году; келейный корпус с церковью Святой Екатерины - 1903 год; колокольня - начало XX века). В окрестностях Киржача - мемориал на месте гибели в 1968 году Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина (1975 год, скульптор Ю. М. Рукавишников), церковь Святого Александра Невского в посёлке Барсово (строится с 2000 года, архитектор Р. Калганов).

Иллюстрация:

Фото В. М. Паппе. Кир­жач. Бла­го­ве­щен­ский собор (1-я пол. 16 в.), справа – Спасская церковь (1656). Архив БРЭ.

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