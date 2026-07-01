КИРТАНА

КИРТАНА - в Ин­дии пес­но­пе­ние, со­дер­жа­щее вос­хва­ле­ния име­ни (нам-киртана), дос­то­инств или дея­ний (ли­ла-киртана) ин­дуи­ст­ских бо­гов или свя­тых.

Пред­по­ло­жи­тель­но жанр киртана вос­хо­дит к буд­дий­ским песнопениям, однако его расцвет и распространение связаны с именем вишнуитского святого Чайтаньи (1-я треть XVI века), который ввёл в религиозную практику санкиртан - массовое шествие адептов, сопровождаемое экстатическим пением и танцами под аккомпанемент барабанов и гонгов. Киртана быстро стала одним из основных гимнических жанров религиозного течения бхакти, особенно в Бенгалии, Ориссе, Ассаме.

Исполнение и слушание киртана иногда рассматривается как один из важнейших путей достижения мокши. Наибольшее распространение киртана получили в вишнуизме и кришнаизме, также широко используются, наряду с типологически близкими им бенгальскими религиозными песнями бхаджана, для восхваления Шивы, Кали и других божеств.

По содержательной принадлежности текстов песнопения киртана аналогичны крити, однако в отношении музыкальной композиции менее строги, приближаясь к традиционному музицированию. Распеваются солистом, чаще - группой певцов антифонно либо респонсорно (без инструментального сопровождения). Важную роль играет литературный компонент. Жанр киртана использовали в своём творчестве многие выдающиеся поэты Индии.

В некоторых регионах киртана стали частью более сложных музыкально-поэтических композиций. Так, в Тамилнаде начиная с XVII века киртана используются в составе драматических представлений (также называемых киртана), в которых воспеваются Шива и его приверженцы-бхакты; существуют подобные киртана, посвящённые Раме и другим божествам.

Распространённые в Ма­ха­раш­тре , киртана в рамках традиции варкари представляют собой сложные произведения, состоящие из прозаической и поэтической частей. Прозаические фрагменты, содержащие дидактические рассуждения на различные нравственно-философские темы, сопровождаются песенно-поэтическими иллюстрациями в сопровождении музыкальных инструментов.

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