КИРСТ ХАНС ХЕЛЬМУТ

КИРСТ ХАНС ХЕЛЬМУТ - немецкий писатель.

Сын полицейского. Окончил торговое училище. С 1933 года на военной службе, с 1944 года в ведомстве пропаганды (в чине обер-лейтенанта). Попал в американский плен, после возвращения работал кинокритиком в газете «Мünchner Merkur» (1947-1972 годы).

Автор свыше 60 романов, многие из которых стали бестселлерами и были экранизированы. В романах из истории нацистской Германии «Вы считали это справедливым, капитан?» («Sagten Sie Gerechtigkeit, Captain?», 1952 год), «Бунт в маленьком городе» («Aufruhr in einer kleinen Stadt», 1953 год), «Этого никто не избежит» («Keiner kommt davon», 1957 год), не чуждых романтизации военных будней, Кирст на основе документальных свидетельств раскрыл бесчеловечность тоталитарной системы. Романы «Восстание военных» («Aufstand der Soldaten», 1965 год, русский перевод - «Покушение», 1984 год), «Фабрика офицеров» («Fabrik der Offiziere», 1960 год, русский перевод 1980 год), трилогию «08/15» (1954-1955 годы) отличает беспощадная достоверность изображения кровавого фашистского режима.

Кирст работал также в жанрах криминального, авантюрного и детективного романов: «Последней карте выпадает смерть» («Die letzte Karte spielt der Tod», 1955 год), «Бог спит в Мазурах» («Gott schläft in Masuren», 1956 год), «Волки» («Die Wölfe», 1967 год) и др.

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