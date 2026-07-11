КИРШНЕР НЕСТОР

Киршнер (исп. Kirchner), Нестор (25.02.1950, Рио-Гальегос, пров. Санта-Крус — 27.10.2010, Эль Калафате, пров. Санта-Крус) — аргентинский политический и государственный деятель.

Родился в семье иммигрантов. После окочания Национального университета в Ла-Плате в 1976 занимался адвокатурой в Рио-Гальегосе. В 1982—1987 работал в администрации провинции Санта-Крус. В 1987—1991 — мэр Рио-Гальегоса. В 1991—2003 — губернатор провинции Санта-Крус. В 2003—2007 президент Аргентины. На президентских выборах выступал от Хустиалистской партии «Фронт за победу».

Политика К. характеризовалась отходом от неолиберальной модели и тесных отношений с США. Урегулировал проблему внешней задолженности Аргентины. Выступал за развитие сотрудничества между латиноамериканскими странами, против попыток США создать зону свободной торговли (Соглашение о свободной торговле Америк). Проводил политику развития реального сектора экономики, что позволило снизить безработицу, оживить внутренний рынок и выйти из кризиса, в котором Аргентина оказалась на рубеже ХХ—XXI вв.