КИРША ДАНИЛОВ

КИРША ДАНИЛОВ - русский народный певец и сказитель середины XVIII века.

Ра­бо­тал на Ниж­не­та­гиль­ских за­во­дах Н. А. Де­ми­до­ва (смотрите в статье Де­ми­до­вы ). Предположительно на основе его репертуара в 1740-1760-х годах на Южном Урале был создан рукописный сборник былин (24), исторических (21) и бытовых песен, скоморошин, духовных стихов (всего 71 текст и нотные строчки). На титульном листе было указано имя Кирша Данилов (оно же фигурирует в комической песне «Да не жаль добра молодца битого - жаль похмельного»). Оригиналом сборника с 1768 года владел П. А. Де­ми­дов ; ру­ко­пись ут­ра­че­на, ос­но­вой из­да­ний по­слу­жи­ла ко­пия на бу­ма­ге 1760-1780-х годов.

Первое, неполное издание сборника (26 текстов), подготовленное А. Ф. Якубовичем, вышло в 1804 году под названием «Древние русские стихотворения». Имя Кирши Данилова вошло в название сборника во 2-м издании, подготовленном К. Ф. Калайдовичем в 1818 году: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева» (61 текст и нотные строчки).

Это первое в русской фольк­ло­ри­сти­ке собрание былин и исторических песен оказало глубокое воздействие на развитие русского языка и культуры, содействовало пробуждению интереса к национальному эпосу. Оно отразилось в творчестве писателей (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, Н. С. Лескова), композиторов [например, Н. А. Римский-Корсаков использовал былинный напев «Про Соловья Будимировича» («Высота ли, высота») в своей опере «Садко»].

Издание 1901 года, подготовленное П. Н. Шеффером, впервые воспроизводит (с небольшими купюрами) полный текст сборника, снабжено фотокопиями нотных строчек и фрагментов текста рукописи. Музыкальная стилистика включает элементы разных областных традиций России.

Издания:

Древ­ние рос­сий­ские сти­хо­тво­ре­ния, со­б­ран­ные Кир­шею Да­ни­ло­вым / Под­гот. А. П. Ев­гень­е­ва, Б. Н. Пу­ти­лов. 2-е изд. М., 1977

Древ­ние рос­сий­ские сти­хо­тво­ре­ния, со­б­ран­ные Кир­шею Да­ни­ло­вым / Под­гот. А. А. Го­ре­лов, Е. И. Яку­бов­ская. СПб., 2000.

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