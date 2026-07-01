КИРШ САРА

КИРШ САРА (уро­ж­дён­ная Ин­грид Берн­штайн)- немецкая писательница.

Родилась в семье инженера. Училась в Институте литературы И. Бехера в Лейпциге (1963-1965 годы). В 1977 году эмигрировала в Западный Берлин. С 1960 года года публиковала стихи под псевдонимом Сара (Sarah). В 1965 году совместно со своим мужем Р. Киршем выпустила поэтический сборник «Разговор с бронтозавром» («Gespräch mit dem Saurier»).

По­эзию Кирша отличают свободные ритмика и формы стиха; ей свойственны тонкий психологизм, стремление передать оттенки чувств и мозаичность человеческого сознания: сборники «Поездка за город» («Landaufenthalt», 1967 год), «Заклинания» («Zaubersprüche», 1973 год), «Зимние стихи» («Wintergedichte», 1978 год), «Царство земное» («Erdreich», 1982 год), в которых Кирш обращается к фашистскому прошлому Германии, трагедиям отдельных людей и целых народов, современным политическим и мировоззренческим проблемам.

Среди других произведений - сборники рассказов «Женщина-пантера» («Die Pantherfrau», 1973 год), «Чудовищно высокие волны в море» («Die ungeheuren bergehohen Wellen auf See», 1973 год), «Кошка под дождём» («Regenkatze», 2007 год); стихи и рассказы для детей. Переводчица поэзии А. А. Блока, А. А. Ахматовой, Э. Г. Багрицкого, Н. Н. Мат­вее­вой .

Сочинения:

Ле­ген­да о Ли­ле // По­эзия со­циа­ли­сти­че­ских стран Ев­ро­пы. М., 1976.

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