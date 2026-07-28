КИРСАНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Балерина, балетмейстер, хореограф, педагог, археолог.

Биография и творчество

Училась в московской немецкой гимназии Петра и Павла. Достаточно поздно начала заниматься балетом, лишь с 12 лет. Училась в балетной школе А. Шора и школе Л.Р. Нелидовой. В 1919 г. окончила Московское театральное училище (под руководством В.И. Масаловой и А.А. Горского). Выступала в «Опере Зимина», затем вместе с труппой перебрались в театр г. Воронеж, вернулась в Москву в Театр музыкальной драмы. В 1921 г. вместе с мужем Б. Поповым, оперным певцом, эмигрировала во Львов, затем в Польшу. В 1923 г. перебрались в Королевство СХС, где входила в балетную труппу А. Павловой (1926-1931), выступала в театре «Манеж», а затем в Народном театре г. Белграда. В 1933 г. впервые в истории югославского балета под ее руководством прошли успешные гастроли за границей в Афинах. Также очень много гастролировала (три года выступала в Монте-Карло, один год в Литве, в Аргентине, в Болгарии, в Румынии), приобрела международную известность, но так и не покинула Югославию, вернувшись туда после начала Второй мировой войны. Здание Народного театра пострадало от бомбардировок, но Кирсанова продолжала заниматься с труппой. В 1944 г. во время бомбардировок Белграда работала медсестрой, помогая раненым. В 1946 г. основала балетную студию при Народном театре, которая вскоре стала Государственной (средней) балетной школой. Последним ее спектаклем в качестве режиссера стало «Лебединое озеро», сыгранным 18 декабря 1951 г. Осталась преподавать в балетной школе до 1962 г.

После ухода на пенсию поступила на отделение археологии философского факультета Белградского университета, закончила магистратуру в 1970 г. После этого принимала участие в ряде экспедиций на Ближнем востоке и Италии. Снялась в фильме «Что-то между». После своей смерти была похоронена на Аллее заслуженных граждан на Новом кладбище в Белграде.