КИРСАНОВ СЕМЁН ИСААКОВИЧ
КИРСАНОВ СЕМЁН ИСААКОВИЧ- русский поэт.
Учился на филологическом факультете Одесского института народного образования. В 1924 году начал публиковаться в одесском журнале «Юголеф» (был его ответственным секретарём; вышло 5 номеров). Тогда же познакомился с В. В. Маяковским.
Переехав в 1926 году в Москву, стал членом объединения «Левый фронт искусств», печатался в одноименном журнале. Уже первые книги стихов «Опыты», «Зимние картинки» (обе 1927 год), «Слово предоставляется Кирсанову» (1930 год), поэма «Моя именинная» (1928 год) выявили особенности дарования Кирсанова, сосредоточенного на экспериментах с художественной формой и языком (название первой книги Кирсанова повторяет название книги экспериментальных стихов В. Я. Брюсова).
Попытки Кирсанова осваивать масштабную гражданскую тематику не были удачны (поэмы «Пятилетка», 1931 год; «Товарищ Маркс», 1933 год). Сам Кирсанов именовал себя «циркачом стиха», «садовником садов языка», «филологом» и т. п. Обладая способностями к артистической стилизации, он охотно перерабатывал в своих произведениях известные сюжеты литературы и фольклора: поэмы «Золушка» (1934 год), «Неразменный рублей» (1939 год), «Сказание про царя Макса-Емельяна» (1964 год) и др.
В интимной лирике Кирсанов также экспериментировал со словом, что иногда приглушает эмоциональную силу его произведений. Наибольшей оригинальностью отличаются опыты Кирсанова в области поэтической фантастики: «Поэма о Роботе» (1934 год), «Герань - миндаль - фиалка» (1936 год), «Ночь под Новый век» (1940 год), «Зеркала» (1969 год), «Дельфиниада» (1971 год), а также цикл «космогонических» стихов «На былинных холмах» (1966-1970 годы). Государственная премия СССР (1951 год). Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Собр. соч.: В 4 т. М., 1974–1976.