КИРСАНОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1982).

Биография

Родился 1 января 1919 года в деревне Лапино (ныне – Бабынинский район Калужской области). В августе 1936 года был призван на службу в РККА. В 1938 году окончил Качинскую ВАШЛ. Принимал участие в боях советско-финляндской войны.

Великая Отечественная война

С 22 июня 1941 года – в действующей армии. Воевал заместителем командира эскадрильи в 153-м истребительном авиаполку Ленинградского фронта. Показывал исключительные боевые качества лётчика-истребителя, проявляя в боях смелость и решительность. Атакуя врага, умело использовал свои преимущества, быстро ловя противника на его ошибках. Отлично освоил материальную часть самолёта «МиГ-3», выполняя на нём боевые вылеты в любых метеорологических условиях. 18 июля 1941 года в районе населённого пункта Хитола в одиночку принял бой против трёх вражеских самолётов, сбил один из них, но при этом сам получил ранения осколками в спину. Превозмогая бой, он благополучно привёл самолёт на свой аэродром. 17 января 1942 года при сопровождении звена бомбардировщиков он с ещё одним лётчиком атаковал вдвое превосходящую группу немецких истребителей. В том бою он получил тяжёлое ранение в правую ногу и левую руку, его самолёт загорелся, но продолжал отважно сражаться, атакуя вражеских истребителей, не давая им возможности добраться до бомбардировщиков. По окончания боя Кирсанов перетянул свой самолёт через линию фронта и успешно сел на ближайший аэродром. В кратчайшие сроки вернулся в строй.

К февралю 1942 года он уже совершил 147 вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы врага, его важных объектов, воздушную разведку, сопровождение штурмовых и бомбардировочных групп, перехваты вражеских самолётов, воздушное патрулирование. В дальнейшем освоил поставленный в СССР по ленд-лизу истребитель «Аэрокобра».

В феврале 1943 года был отозван с фронта и назначен инструктором-лётчиком в Управление истребительной авиации Главного управления боевой подготовки ВВС. Умело и грамотно обучал молодой лётный состав тактике и методам ведения воздушного боя и другим вопросам использования истребительной авиации в бою, активно используя при этом личный боевой опыт и опыт лучших лётчиков и лётных частей. Не раз находился в действующих частях, оказывая практическую помощь командованию в организации ведения боевой работы, что позволило значительно повысить эффективность действий лётчиков. При сложной воздушной обстановке он не раз, несмотря на инструкторскую должность, совершал боевые вылеты, не допуская потерь.

В общей сложности за время войны (по состоянию на 4 апреля 1945 года) совершил 297 боевых вылетов, сбив 7 вражеских самолётов.

Послевоенная жизнь

В 1950 году окончил ВВА, в 1958 году – ВАГШ, в 1983 году – Высшие академические курсы при ВАГШ. С 1970 по 1979 годы занимал должность заместителя Главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, В 1979-1983 годах командовал ВВС ДалВО. С 1983 по 1987 годы возглавлял Центральную инспекцию безопасности полётов ВВС, затем в течение года – Службу безопасности полётов ВВС. С мая 1988 года – в ГГИ МО СССР. Умер 7 ноября 1991 года.