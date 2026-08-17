КИРСАНОВ

КИРСАНОВ - го­род в Рос­сии , в восточной час­ти Там­бов­ской области, центр Кир­са­нов­ско­го района.

Население 18,0 тысяч человек (2008 год). Расположен на восточной окраине Окско-Донской равнины. Железнодорожная станция. Через Кирсанов проходит автодорога Тамбов - Саратов.

Впервые упоминается в 1702 году как селение при Красинском железоделательном заводе; назван по имени первого поселенца - Хрисанфа (Кирсана) Зубакина. В 1733 году завод сгорел; селение передано в дворцовое ведомство. Уездный город Тамбовской губернии (1779-1928 годы; до 1796 года Тамбовско на­ме­ст­ни­че­ст­во ).

В XIX веке Кирсанов - купеческий город, центр сельскохозяйственного района. В 1875 году через Кирсанов прошла железнодорожная линия Тамбов - Саратов; в начале XX века он стал крупным центром по вывозу хлеба и другой сельскохозяйственной продукции. В 1920-1921 годах Кирсановский уезд являлся центром Тамбовского восстания 1920-1921 годов. Районный центр Центральночернозёмной области (1928-1934 годы), Воронежской области (1934-1937 годы), с 1937 года Тамбовской области.

Застраивался по плану 1804 года. Среди архитектурных памятников: 5-главый Успенский собор (1820 год; перестроен в 1885 году); каменная Ильинская церковь (1851-1852 годы); Косьмодемьяновская кладбищенская церковь (перестроена в 1832-1839 годы; поновлена в 1903 годы; настенные росписи А. Д. Надеждина). Комплекс Тихвино-Богородицкого женского монастыря (основан в конце XVIII века как община, с 1816 года богадельня, с 1846 года община, с 1849 года монастырь, закрыт в 1920-е годы): церковь Тихвинской Божией Матери (1851 год), трапезная (1858 год, 1866-1867 годы).

Сохранилась жилая застройка конца XIX - начала XX века, в том числе здание уездной земской управы (1866-1868 годы). На базарной площади - каменные торговые ряды (1838-1841 годы), гимназия (1905 год). Краеведческий музей (1923 год, в здании бывшего купеческого клуба, середина XIX века).

В окрестностях Кирсанова - остатки бывшей усадьбы Мара (принадлежала семье поэта Е. А. Боратынского), где проведена комплексная научная экспедиция по её изучению (1995-1996 годы), восстановлен нек­ро­поль Бо­ра­тын­ских (2000-е годы).

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