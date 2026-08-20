КИРПОНОС Михаил Петрович

Советский военный деятель генерал-полковник (1941), Герой Советского Союза (1940).

Родился в местечке Вертиевка Черниговской губернии. Участник 1-й мировой войны, ротный фельдшер. Демобилизован в феврале 1918 г., в том же году вступил в Красную Армию. Воевал в составе 1-й Украинской повстанческой дивизии. В июне 1919 г.— помощник начальника дивизионной школы Красных командиров. В 1927 г., окончил Академию им. М. В. Фрунзе и был назначен начальником штаба 41-й Перекопской стрелковой дивизии. В 1934-1939 гг.— начальник Казанского пехотного училища. Во время советско-финской войны М. П. Кирпонос командовал 70-й стрелковой дивизией, в марте 1940 г. ему было присвоено звание Герой Советского Союза. С июня 1940 г. до февраля 1941 г. командовал войсками Ленинградского военного округа, затем — Киевского Особого военного округа. С началом Великой Отечественной войны стал командующим Юго-Западным фронтом. В июле-августе его войска вели напряженные бои, срывая неоднократно предпринимавшиеся немецкими войсками попытки штурмом овладеть Киевом (см. Киева оборона 1941 г.). Тогда германское командование решило сходящимися ударами групп армий «Центр» и «Юг» окружить основные силы советского Юго-Западного фронта восточнее Киева. 15 сентября войска двух немецких группировок соединились в районе Лохвицы, замкнув кольцо окружения вокруг Киевской группировки советских войск. Только около полуночи 17 сентября Кирпонос получил подтверждение Верховного главнокомандования относительно возможности оставить Киев. Глубокой ночью 18 сентября войска и штаб фронта начали с боями выходить из окружения. Но драгоценное время, которое могло быть использовано для организованного отхода и прорыва пока еще слабого окружения, было уже потеряно. 19 сентября советские войска оставили Киев и начали отход на восток. Из-за нарушения связи и управления выход происходил неорганизованно и привел к тяжелым потерям. При прорыве окружения в бою у хутора Дрюковщина М. П. Кирпонос погиб.