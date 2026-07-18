КИРПИЧНАЯ ГОТИКА

КИРПИЧНАЯ ГОТИКА - направление в архитектуре готики , связанное с использованием кирпича в качестве основного строительного материала.

Кирпичная готика получила распространение в местностях, бедных месторождениями строительного камня, прежде всего на северо-востоке Западной Европы. Высотой и шириной сводов здания кирпичной готики часто не уступают другим готическим постройкам, однако использование кирпича влекло за собой упрощение конструкции и декора. В отличие от каменной, для кирпичной готики характерно сохранение плоскости стены, отсутствие глубоких рельефных членений фасада, простота и геометрическая элементарность архитектурных форм (прежде всего башен и опор интерьера), отсутствие пинаклей на аркбутанах, отказ от фигуративной скульптуры и замена её плоскими ор­на­мен­та­ми , вы­ло­жен­ны­ми из кир­пи­ча раз­ных от­тен­ков или гла­зу­ро­ван­но­го. Сво­ды час­то за­шту­ка­ту­ри­ва­ют­ся и по­кры­ва­ют­ся де­ко­ра­тив­ной рос­пи­сью.

Кирпичная готика зародилась на рубеже XIII-XIV веков в северо-восточной Германии. Первой полностью выстроенной из кирпича церковью была Мариенкирхе в Любеке (около 1250 года - около 1350 года; двухбашенная 3-нефная базилика с деамбулаторием и венцом капелл, напоминающим французские раннеготические постройки), ставшая образцом для городских соборов Северной Германии: церковь Святого Николая в Штральзунде (1270 год - около 1350 год), церковь цистерцианского мо­на­сты­ря в Доберане, близ Ростока (1291-1336 годы) и др. (В отличие от Мариенкирхе, два последних здания - без аркбутанов, со ступенчатыми прижатыми к стене контрфорсами, с простыми 8-гранными столпами в интерьере.)

В монастырских и приходских церквах Германии происходит дальнейшее упрощение плана: церковь в Хорине (1270-1334 годы) и Якобикирхе в Ростоке (около 1300 года - 2-я половина XIV века) строятся однобашенными, без деамбулатория, с однонефным полигональным хором. Одновременно расширяются декоративные возможности кирпичной готики: в декоре фасада церкви в Хорине появляются пинакли и выложенная из лекального кирпича глухая роза с малыми розетками.

Поздняя кирпичная готика в Германии представлена типом 3-апсидного зального храма без башен и развитого хора (Мариенкирхе в Пренцлау, 1325-1340 годы) и зального храма с деамбулаторием [постройки архитектора Хинриха Брунсберга - церкви Мариенкирхе в Штаргарде (около 1388 года) и Святой Екатерины в Бранденбурге (1401-1434 годы)]. В декоре фасадов этих церквей широко используется лекальный кирпич и имитируются сквозные формы каменной готики, в том числе множественные розы. В памятниках поздней кирпичной готики в Германии появляются звездчатые и решётчатые нервюрные своды (собор Святого Петра в Бремене, перестроен в 1497-1511 годах). Светские памятники кирпичной готики в Германии также широко используют декор из лекального кирпича, часто в сочетании с оштукатуренной стеной (ратуша в Тангермюнде, около 1420-1430 годов, архитектор Хинрих Брунсберг; дворец архидиакона в Висмаре, XV век, и др.).

Распространение кирпичной готики шло через ган­зей­ские го­ро­да . К середине XIV века она появляется на севере Польши (костёл Девы Марии в Гданьске, 1343-1502 годы; церковь Якуба в Торуни, 1309-1340 годы), в Латвии (Домский собор в Риге, перестроенный около 1300 года, и церковь Святого Петера в Риге, 1209 год - XV век). В Литве, христианизированной лишь после 1386 года, постройки кирпичной готики отличает сложный пространственный декор фасадов (костёл Святой Анны в Вильнюсе, XVI век, «Дом Перкунаса» в Каунасе, XV-XVI века). В скандинавских странах для кирпичной готики характерна простота архитектурных форм и декора [зальная церковь Святой Екатерины в Висбю на острове Готланд, середина XIII века - 1412 год; многократно перестроенные соборы в Уппсале (Швеция) и в Турку (Финляндия)].

Иллюстрация:

Кир­пич­ная го­ти­ка. Ма­ри­ен­кир­хе в Лю­бе­ке. Ок. 1250 – ок. 1350. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)