КИРПИЧ

КИРПИЧ- искусственный камень правильной формы, изготовленный из пластичной смеси на основе минерального сырья.

По виду исходных материалов различают кирпичи из глиносодержащего сырья (керамический и сырцовый) и известково-песчаной смеси (силикатный). Наибольшее применение имеет керамический кирпич.

На­чи­ная с нео­ли­та кирпич применяется в земледельческих обществах бедных строительным лесом и камнем стран.

Древнейший кирпич был сырцовым, высушенным на солнце. Глина перемешивалась с соломой, навозом и др. (саман, адоб). В докерамическом неолите А в Ие­ри­хо­не (IX-е - середина VIII-го тысячелетия до нашей эры) изготовлялся кирпич удлинённо-овальной выпукло-вогнутой формы; в докерамическом неолите В - удлинённый ор­на­мен­том «ёлоч­кой» из отпечатков большого пальца; в керамическом неолите А - круглые в основании плоско-выпуклые кирпичи («булки»). Из овальных в разрезе кирпичей построены неолитические жилища конца VII-го - VI-го тысячелетия до нашей эры (поздний Гуран, Джейтун). С VI-го тысячелетия до нашей эры с изобретением специальных деревянных форм (впервые - длинный плоский кирпич в Савване размером 800 х 300 х 80 мм) кирпич приобретает наиболее рациональную прямоугольную форму. В эпоху раннего металла (V-II-е тысячелетия до нашей эры) формируются стандартные для каждой местной традиции пропорции кирпича.

В Южной Месопотамии в период Джемдет-Наср (1-я половина III-го тысячелетия до нашей эры) преобладает плосковыпуклый кирпич, укладываемый способом «селёдочного хребта». В Южной Азии сырцовый кирпич появляется вместе с первой керамикой в Мехргархе IB (VII-е тысячелетие до нашей эры) и затем на дохараппских поселениях (Лотхал, Калибанган, Джалилпуре, Банавали). В Новом Свете прямоугольный сырцовый кирпич появился в Мезоамерике и в Центральных Андах во II-м тысячелетии до нашей эры. Сырцовый кирпич был основным материалом в Древ­нем ми­ре для строительства жилых и монументальных зданий (храмов, дворцов, египетских мастаб, пирамид и т.п.), крепостных стен. Он сохраняется в жилищном строительстве земледельческих поселений Азии, Африки и Америки.

Обожжённый кирпич впервые появился в IV-м тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке и в III-м тысячелетии до нашей эры в Южной Азии (Калибанган I, Мехргарх III). Первоначально он применялся во вспомогательных целях: в качестве лицевого кирпича в облицовке храмовых платформ, каналов, дворов, а также при сооружении очагов, печей, горнов и т.п. Из кирпича, покрытого глазурью, складывались рельефные цветные панно (Вавилон, Сузы). В городах хараппской цивилизации обожжённый кирпич стал основным строительным материалом. В Египте обожжённый кирпич не был распространён до римского времени, в Мезоамерике появляется в городах майя позднего классического и посталассического периодов (VII-XI века); в Центральных Андах он оставался неизвестен до прихода испанцев.

С конца I-го тысячелетия до нашей эры обожжённый кирпич распространяется в античном мире. С I века до нашей эры кирпичная кладка (opus latericum) широко применялась в Древ­нем Ри­ме . Из кирпича в сочетании с бетоном строились форумы с храмами и базиликами, амфитеатры, театры, императорские дворцы, термы и т. п. С первых веков нашей эры применялась техника смешанной кладки из кирпича и камня (opus mixtum, или opus compositum), распространённая затем в средневековом Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В I-м тысячелетии нашей эры была выработана особая форма кирпича в виде квадратного или почти квадратного в основании плоского блока со стороной 300-380 мм, толщиной 25-45 мм (плинфа), из которого возводили постройки в поздней Римской и Византийской империи, а также в домонгольской Руси. Из кирпича возводился каркас арок, сводов и куполов (в частности, купола Пантеона в Риме и Святой Софии храма в Константинополе).

В Византии была распространена кирпичная кладка с «утопленным» слоем, заполненным раствором, создававшая эффект полихромии. Кроме квадратных, изготавливали трапециевидные в основании, дугообразно изогнутые (лекальные) и другие формы плинф для выполнения сложных элементов и украшения фасадов. С IX-X века в Византии и с XVI века в России фигурная кладка из кирпича стала основным типом архитектурного декора.

В исламских странах кирпич был важнейшим строительным материалом. С X века распространяется декорация зданий орнаментом и надписями, выложенными из небольшого (150х100х30 мм) кирпича, с XII века - кладкой из цветного глазурованного кирпича. В I-II-м тысячелетии нашей эры обожжённый кирпич использовался для монументального и крепостного строительства в Индии, Китае, Корее, Юго-Восточной Азии.

В средневековой Европе строительство из кирпича возобновилось в XI-XII веках (Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Англия, Скандинавия, Юго-Западная Франция). Распространению его в XIII веке способствовали цистерцианские монастыри. Формируется стиль кирпичной готики. Кирпич широко используется в строительстве в технике фахверк. С XIV-XV века распространены различные типы декоративной кладки из кирпича, применение полихромного и глазурованного кирпича.

Прообразом керамического кирпича на Руси в начале XI века стала плинфа (Спасский собор в Чернигове, около 1036 года; Софийский собор в Киеве, 1037 год). «Брусковый» кирпич на Руси начали производить в Новгороде с 13 века. В Москве с середины XV века первоначально применялся кирпич, промежуточный по пропорциям между плинфой и брусковым кирпичом (250/300 х 150/200 х 55/60 мм). В конце XV-XVIIвеков были распространены «большемерный» (300 х 150 х 80 мм) и «маломерный» (200/220 х 100/110 х 400/450 мм) кирпич. Расцвету кирпичного строительства способствовали работы итальянских мастеров при постройке Московского Кремля в конце XV века. При постройке Кремлёвских соборов Аристотелем Фиораванти применялся «Аристотелев» кирпич размером 289 х 111 х 67 мм. Грани кирпича получили названия: большая - «постель», боковая длинная - «ложок» и боковая малая - «тычок». К шедеврам московской кирпичной архитектуры XVI века относятся церковь Вознесения в Коломенском и Покровский собор (Василия Блаженного храм) на Красной площади в Москве. В XVI-XVII веках кирпич вытесняет камень из русского монументального строительства, что, в частности, способствовало распространению бесстолпного типа церковных построек. Стандартизации размеров кирпича способствовало учреждение в 1584 году Приказа каменных дел. В XIX веке в России в основном производился «казённый» кирпич размером 267 х 123 х 67 мм.

В 1927 году в СССР были утверждены размеры кирпича: одинарный - 250 х 120 х 65 мм и утолщённый 250 х 120 х 88 мм; масса кирпича - не более 4,3 кг. Общемирового стандарта на размеры кирпича не существует, однако его размеры и масса лимитируются размером и силой руки каменщика.

Иллюстрация:

Рель­еф из по­ли­хром­но­го гла­зу­ро­ван­но­го кир­пи­ча (во­ро­та Иш­тар в Ва­ви­ло­не, 7 в. до н. э.). Пер­га­мон-му­зей (Бер­лин). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)