КИРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кировский областной краеведческий музей - один из старейших музеев Российской Федерации.

Создан в 1866 году по инициативе видного государственного и общественного деятеля, литератора, исследователя края П.В. Алабина. Тем самым было положено начало развитию музейного дела в Вятском крае.

В настоящее время Кировский областной краеведческий музей является крупным культурным центром области. Ежегодно музей принимает около 200 тысяч посетителей.

С 1997 года музей является организатором международных, межрегиональных научных конференций. Фонды музея постоянно пополняются. Они открыты для исследователей, изучающих историю и природу края. Публикации материалов из собраний музея часто можно встретить в научных трудах и средствах массовой информации.

Кировский областной краеведческий музей - это центр краеведения, хранитель материальной и духовной культуры области как части национального богатства России.

За многолетнюю историю в музее собран богатейший материал по истории, этнографии, культуре и природе Вятского края. В коллекциях музея насчитывается около 250 тысяч экспонатов. Все эти богатства представлены в экспозициях:

Главного здания музея; Музейно-выставочного центра « Диорама »; «Вятской кунсткамеры»; «Вятских народных художественных промыслов»; Музея А.С. Грина; Дома-музея М.Е. Салтыкова – Щедрина; Музейно-выставочного комплекса «Природа»; Музей Воинской славы.

Иллюстрации:

Кировский областной краеведческий музей.