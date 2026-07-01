КИРОВОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ

Кировоградский историко-краеведческий музей.

Музей находится в стадии создания. 6 декабря 1998 года под музей было выделено отдельно стоящее здание. Общая площадь музея - 376 кв. м. Планируемая дата открытия - май 2003 года. Выполнена вся проектно-смешанная документация на капитальный ремонт и частичную реконструкцию здания.

Крыша полностью перекрыта оцинкованным железом, укреплено междуэтажное перекрытие, зарешечены окна, поставлены новые входные двери и так далее. На 1 декабря 2001 года собрано и обработано 2200 экспонатов. Собирается и обрабатывается архивный и справочный материал по истории города для использования его в экспозиционной, экскурсионно-лекционной работе. Музей занимается подготовительными работами по созданию постоянной экспозиции.

Иллюстрации:

Кировоградский историко-краеведческий музей.