КИРОВОГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция советских войск 5-16 января 1944 года в ходе Великой Отечественной войны , составная часть Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции.

Цели операции

К двадцатым числам декабря 1943 года советские войска вышли к Кировограду, но дальше продвинуться сходу не удалось. СВГ потребовала от 2-го Украинского фронта не позднее 5 января 1944 года возобновить наступление с целью разгрома группировки вермахта, закрепившейся здесь, освободить Кировоград и, развивая успех, выйти к реке Южный Буг и закрепиться на ней. Одновременно предполагалось нанести вспомогательный удар на Христиновку и Шполу.

Ход операции

5 января 1944 года после пятидесятиминутной артподготовки стрелковые части перешли в наступление. Части 5-й гвардейской и 53-й армий сумели прорвать немецкую оборону на своих участках, но командование вермахта бросило в контратаку значительные силы. Коневу пришлось ввести 5-й и 7-й гвардейские механизированные корпуса. К исходу первого дня боёв на некоторых направлениях части Красной Армии сумели вклиниться в глубь вражеской обороны на расстояние до 24 километров.

По итогам первого дня Конев принял решение сосредоточить основные усилия на участке 5-й гвардейской армии, для чего усилил ей 8-м механизированным корпусом. Утром 6 января 1944 года наступление было возобновлено. Советские войска сумели развить наступление к северо-западу от Кировограда. 5-я гвардейская танковая армия сходу прорвала вторую линию немецкой обороны и вышла к Кировограду. К вечеру 5-я и 7-я гвардейские армии соединились к западу от Кировограда. Утром следующего дня, 7 января 1944 года, советские части перерезали все пути отхода противнику. Однако полностью окружить врага не удалось, ввиду чего значительные силы врага сумели избежать разгрома.

В тех боях Конев впервые применил эффективный приём борьбы с танками – противотанковая артиллерия оперативно перемещалась в сторону непрерывно контратакующих немецких войск, что позволило сорвать планы гитлеровского командования остановить наступление 2-го Украинского фронта мощными контрударами.

Ночью того же дня юго-восточной окраины Кировограда достиг 29-й танковый корпус. Вслед за танкистами в Кировоград ворвались подразделения 297-й стрелковой дивизии, завязались уличные бои. Противник пытался лишить советское командование возможности использовать танки, но усилиями инженерно-сапёрных подразделений минирование на улицах не дало ему ожидаемого результата. К утру 8 января 1944 года Кировоград был освобождён.

В ходе дальнейшего наступления войска Конева сумели выполнить все намеченные задачи. 16 января 1944 года, достигнув Южного Буга, они перешли к обороне.

Итоги операции

По итогам операции 24 части и соединения были удостоены почётного наименование «Кировоградских», ещё ряд подразделений был награждён орденами. Враг понёс тяжёлые потери – 5 дивизий потеряли от половины до трёх четвертей личного состава, и огромное количество техники. Потеря Кировограда, являвшегося важным коммуникационным узлом, привела к потере прежней прочности обороны 8-й армии вермахта. В дальнейшем перегруппировка войск на освобождённых территориях позволила начать успешную Корсунь-Шевченковскую операцию, обернувшуюся тяжёлым поражением немецких войск.