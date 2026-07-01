КИРОВГРАД

КИРОВГРАД - город в России, в юго-западной части Свердловской области.

Население 22,1 тысячи человек. (2008 год). Расположен на Среднем Урале. Железнодорожная станция Ежовая.

Возник в 1660-х годах как селение Калата. В начале XVIII века в его окрестностях были открыты месторождения халькопирита (медного колчедана), которые в конце XVIII века перешли во владение И. С. Яковлева (смотрите в статье Яковлевы). В 1808 году близ селения его сыном, А. И. Яковлевым, основан медно-серный промысел и серный завод, при котором сложился посёлок Калата (Калатинский Завод).

В 1910-1912 годах графами Стенбок-Ферморами построен Калатинский медеплавильный завод (ныне «Производство полиметаллов»). В 1914-1915 годах построена железнодорожная линия Шурала - Ежовая (Калата) Пермской железной дороги. В 1932 году рабочий посёлок Калата преобразован в город, в 1936 году переименован в Кировград (в честь С. М. Кирова). В 1941 году в состав Кировграда вошли рабочие посёлки Нейво-Рудянка, Тепловая, Карпушиха и Лёвиха.

Представительства вузов Екатеринбурга: Уральского государственного технического университета, Российского государственного профессионально-педагогического университета. Градообразующие предприятия - «Производство полиметаллов» (филиал компании «Уралэлектромедь», город Верхняя Пышма, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) и завод твёрдых сплавов (основан в 1942 году на базе эвакуированного из Москвы оборудования комбината твёрдых сплавов). Производство стройматериалов и др.

В окрестностях Кировграда - горнолыжный центр «Гора Ежовая» (протяжённость трасс свыше 1500 м); Висимский заповедник.

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