КИРОВАКАНСКИЙ КУРГАН На чтение: 1 минута

КИРОВАКАНСКИЙ КУРГАН - один из важнейших «царских» курганов триалетской культуры в черте современного города Ванадзор (бывший Ки­ро­ва­кан; Ар­ме­ния).

Исследован Б. Б. Пиотровским в 1948 году. Кироваканский курган относится к немногочисленным богатым захоронениям 3-й хронологической группы триалетской культуры и датировался XVII-XV веками до нашей эры, в ряде современных исследований обоснована дата в рамках рубежа II-го и I-го тысячелетий - XVIII век до нашей эры.

Под насыпью, в грунтовой яме (глубина 3 м, площадь 30 м2; перекрыта бревенчатым настилом) сохранились остатки деревянной колесницы-«катафалка» (с бронзовыми гвоздями, покрытыми листовым серебром), по-видимому, предназначенного для захоронения праха; по углам ямы размещены черепа и конечности быков.

Среди инвентаря: бронзовые втульчатый наконечник копья с широкой нервюрой, секира, 3 черешковых кинжала с лезвием листовидной и вытянутой формы, плоский топор-тесло, втульчатое долото, котёл, крюк с раскованной и свёрнутой втулкой; золотая чаша с чеканными изображениями львов (рисунок); серебряные ведёрко с дужкой, полусферические чаши, одноручный кубок; ленты из золотой фольги от деревянной шкатулки, золотые и сердоликовые бусы; керамические расписные и чернолощёные безручные гидрии, глубокие миски с накольно-ленточным и врезным геометрическим (зигзаги, треугольники, меандр, метопы) ор­на­мен­том и на­леп­ны­ми ок­руг­лы­ми вы­сту­па­ми и др.

Иллюстрация:

Ки­ро­вакан­ский кур­ган. Зо­ло­тая ча­ша (по А. А. Мар­ти­ро­ся­ну). Архив БРЭ.

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