КИРОВ Сергей Миронович

Российский и советский политический деятель, один из руководителей ВКП(б).

Настоящая фамилия – Костриков. Окончил Казанское низшее механико-техническое промышленное училище, учился на подготовительных курсах Томского технологического института. С 1904 г. член РСДРП. Член Томского комитета РСДРП в 1905 г., организовывал вооруженные дружины и забастовки. Неоднократно арестовывался. С 1909 г. жил во Владикавказе, публиковался в либеральной газете «Терек», с 1912 г. – под псевдонимом С. Киров.

В 1918 г. избран членом Терского облсовета. С 25 февраля 1919 г. – председатель Астраханского ВРК. Руководил подавлением Астраханский волнений 1919 г. Член РВС 11 армии. Участвовал в советизации Азербайджана. С июня 1920 г. был представителем России в Грузии. С 1921 г. кандидат в члены ЦК РКП(б), первый секретарь ЦК КП Азербайджана. С 1923 г. член ЦК РКП(б). С 8 января 1926 г., после поражения Ленинградской оппозиции, возглавлял ленинградскую парторганизацию, которую очистил от сторонников Г. Зиновьева . Кандидат в члены Политбюро. Руководил индустриализацией и коллективизацией в Ленинградской области. Член Политбюро с 1930 г. В 1934 г. по инициативе И. Сталина , с которым Кирова связывали дружеские отношения, был введен в секретариат и оргбюро ЦК, став вторым человеком после Сталина по уровню занимаемых постов. Однако по мнению людей, работавшим с Кировым, ему еще не хватало опыта для руководства общесоюзного масштаба.

1 декабря 1934 г. коммунист Л. Николаев, недовольный положением в ВКП(б) и лично Кировым, проник в здание Смольного в Ленинграде и убил Кирова. Внезапно в автокатастрофе по дороге на допрос к Сталину погиб охранник Кирова Борисов, что усиливало впечатление о наличии широкого заговора. Сталин обвинил в организации убийства широкую организацию оппозиционеров во главе с Г. Зиновьевым и Л. Каменевым . Они были арестованы 16 декабря. 1 декабря был принят указ президиума Верховного совета СССР, который позволял расстреливать террористов без обычного суда, в ускоренном порядке. Эта практика широко использовалась в 1937-1938 гг. против жертв террора.

После смерти Сталина он сам неофициально обвинялся в организации убийства Кирова, так как именно Кирову недовольные Сталиным партийные лидеры предлагали возглавить партию. Но Киров отверг это предложение и рассказал о нем Сталину. До сих пор ни одна из версий убийства Кирова не была доказана. Вероятнее всего Николаев действовал в одиночку, а охранник действительно погиб случайно. Какими бы причинами ни было вызвано убийство Кирова, воспользоваться им смог именно Сталин. Он связал с организацией убийства всех, кто был недоволен его политикой. В Ленинграде была арестована группа коммунистов, некоторые из которых знали Николаева и симпатизировали Зиновьеву. Они были объявлены организаторами убийства и расстреляны 29 декабря. 16 января 1935 г. Зиновьев и Каменев были осуждены на тюремное заключение за то, что якобы были идейными вдохновителями этого заговора. Но этим дело не окончилось. По обвинению в причастности к убийству Кирова арестовывали все новых людей. Началась подготовка Большого террора 1937-1938 гг.

Исторические источники:

Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003;

Общество и власть в 30-е годы. Повествование в документах. М., 1998;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.