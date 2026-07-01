КИРОВ

КИРОВ - город в России, административный центр Кировской области .

Население 464,6 тысяч человек (2008 год). Расположен в центральной части области, на реке Вятка (вытянут вдоль берегов более чем на 25 км). Крупный транспортный узел. Речной порт. Аэропорт.

Заложен, согласно наиболее распространённой в историографии точке зрения, в 1374 году отрядом новгородских ушкуйников, проходивших через Вятскую землю после похода на окрестности города Болгар (Булгар). Вероятно, первоначально располагался на крутом левом берегу реки Вятка, у оврага Засора, и назывался Вятка. В 1391 году разорён ордынским отрядом царевича Бектута. В конце XIV - конце XV века центр Вятской земли. После постройки в устье реки Хлыновица во 2-й трети - середине XV века кремля с земляным валом и деревянными укреплениями за городом закрепилось название Хлынов. С 1489 года город вместе с Вятской землёй окончательно вошёл в состав Русского государства. Находясь на восточных рубежах страны, до конца XVI века имел стратегическое значение.

С начала XVII века действовала Семёновская ярмарка, позднее возникло ма­ну­фак­тур­ное производство расширялись экономические связи с городами Русского Севера, Приуралья, Урала, Поволжья, Сибири. С 1657 года центр Вятской и Великопермской (с 1799 года - Вятской и Слободской) епархии. Во 2-й половине XVII века перестроен кремль, посад окружён земляным валом с деревянными стенами и башнями (вал частично сохранился), началось каменное строительство. В XVII - XVIII века в Хлынове получило развитие летописание («Вятский временник», «Летописец старых лет», «Повесть о стране Вятской» и др.). Уездный город Сибирской губернии (1708-1727 годы), Казанской губернии (1727-1780 годы), центр Вятской провинции (1719-1780 годы).

В 1780 году вновь переименован в Вятку, центр Вятской губернии (1780-1929 годы; в 1780-1796 годах Вятское наместничество). В XIX - начале XX века место политической ссылки, здесь её отбывали А. И. Гер­цен , А. Л. Витберг, Ф. Ф. Павленков и др. В городе преобладали мелкие производства (кожевенные, винокуренные, булочно-кондитерские и другие заведения). Через Вятку прошли линии Пермь-Котласской (1899 год) и Московско-Ярославско-Архангельской (1906 год) железных дорог. В 1901 году создано Товарищество Вятско-Волжского пароходства. В ноябре - декабре 1917 года в городе установлена советская власть. В 1929-1934 годах районный центр Горьковского (до 1932 года - Нижегородского) края. С 1930-х годов развивался как важный промышленный центр. В 1934 году переименован в Киров (в честь С. М. Кирова). Центр Кировского края (1934-1936 годы), с 1936 года - Кировской области.

В пе­ри­од Великой Отечественной вой­ны Киров - важный тыловой центр, сюда было эвакуировано несколько крупных предприятий, в том числе ленинградский завод «Красный инструментальщик» (ныне инструментальный завод КРИН) и Коломенский паровозостроительный завод (позднее производственные мощности объединены с железнодорожными мастерскими, ныне Кировский машзавод имени 1 Мая).

В Кирове сохранились памятники археологии: Наговицынское городище (VII-III века до нашей эры), Чижевское городище (VIII-III века до нашей эры). Старая часть города, получившая прямоугольную сетку улиц после Высочайшего утверждения регулярных планов 1784 года (архитектор И. М. Лейм) и 1812 года (архитектор В. И. Гесте), живописно расположена на крутом левом берегу реки Вятка. К югу от бывшего кремля, на склоне оврага Засора, - ансамбль Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря (основан в 1580 году, закрыт в 1920-е годы, возрождён в 1991 году) с 5-главым Успенским собором (1684-1689 годы; иконостас конца XVII века, поновлён в 1894-1896 годах; росписи конца XIX века работы палехских мастеров), нарядной Никольской надвратной церковью с чертами нарышкинского барокко (около 1700 года), настоятельским корпусом и кельями (XVIII век), Благовещенской церковью (1728 год, на месте первого деревянного храма монастыря) и церковью Святых Афанасия и Кирилла с богатым рельефным узором стен (1717 год, в 1802 годe переосвящена во имя Трёх Святителей), деревянной часовней Святого Трифона Вятского (восстановлена в 1990 годe в формах 1684 годf). К северу, северо-западу и западу от бывшего кремля, на территории бывшего посада, - ансамбль Спасо-Преображенского Новодевичьего женского монастыря (основан в 1624 годe, закрыт в 1918 годe, возрождён в 2001 годe) с нарядной Спасо-Преображенской церковью (1696 год), постройками XIX века; Иоанно-Предтеченская церковь (Рождества Иоанна Предтечи; 1714-1723 годы; в плане - восьмерик; закрученные «рога» оконных наличников; главный неф увеличен в 1898-1899 годы, архитектор И. А. Чарушин), Знаменская церковь (до 1778 года Царёво-Константиновская; 1697-1699 годы, перестроена в середине XVIII века), собор Спаса Нерукотворного (1760-е годы, восстанавливается с 1999 года).

Также сохранились палаты Вятской духовной консистории (1752 год), дом А. И. Перминова (1755 год); постройки в стиле классицизма: 2 корпуса Присутственных мест (1787-1790 годы, архитектор Ф. М. Росляков), усадьба С. Я. Машковцева (1792-1796 год, Росляков), Ахтырская кладбищенская церковь (1795 год), усадьба Жмакиных (1815 год), дома служителей Спасского собора (1826 год, архитектор И. Д. Дюссар де Невиль), сооружения в Александровском саду (ампирные беседки, 1835 год, архитектор А. Е. Тимофеев; входной павильон с чугунной оградой, 1835-1839 годы, архитектор А. Л. Витберг); особняк купца Я. А. Прозорова (1871-1872 годы, архитектор А. С. Андреев), другие жилые и административные каменные и деревянные дома.

По проектам местного архитектора Чарушина возведены: церковь Святого Серафима Саровского (ныне Свято-Серафимовский собор) в русском стиле (1904-1907 годы), торговые ряды, магазин П. П. Клобукова в стиле модерн (1909 год), пышные эклектичные особняки (дом пароходовладельца Т. Ф. Булычёва, 1911 год). В конце XIX - начале XX века также построены железнодорожный вокзал Киров-Котласский (1899 год), Петербургский железнодорожный вокзал (1906 год, реконструирован к 1961 году, в 1982 году), мечеть (1909 год, архитектор М. В. Дружинин).

В советское время сооружены: клуб пищевиков (1930 год, архитектор А. А. Дубровский), Дом связи (1930 год, архитектор Б. А. Коршунов), гостиница «Центральная» (1937 год, Чарушин), Дом Советов (1949 год, архитектор Е. И. Громаковский), гостиница «Вятка» (1967 год, архитектор Б. В. Зырин). На правом берегу Вятки, в бывшем селе Макарье, - Свято-Троицкий женский монастырь (1992 год) с построенной устюжскими мастерами Троицкой церковью (1770-1775 годы), церковь Святого Александра Невского (1991 год); слобода Дымково (производство дымковской игрушки).

В конце XX - начале XXI века в Кирове построены: деревянная церковь Новомучеников и Исповедников Российских (1993 год), церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2001-2002 годы, архитектор Е. Л. Скопин), церковь Святого Пантелеймона (2003 год), Ильинская церковь (2003 год), деревянная церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери (2007 год, архитектор Ю. В. Кузнецов). В 1999 году восстановлена Михайло-Архангельская Устюжская часовня на Раздерихинском спуске в память о битве вятчан с устюжанами 1418 года (1875 год, разрушена в 1925 году).

Иллюстрация:

Фото П. С. Павлинова. Ки­ров. Свя­то-Ус­пен­ский Три­фо­нов мо­на­стырь. 17–18 вв. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)