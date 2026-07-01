КИРОС ПЕДРО ФЕРНАНДЕС ДЕ

КИРОС ПЕДРО ФЕРНАНДЕС ДЕ- португальский мореплаватель на испанской службе.

В 1595-1596 годах главный корм­чий 2-й экс­пе­ди­ции А. Мен­да­нья де Нейры, открывшей Маркизские острова и острова Санта-Крус. В октябре 1595 года близ Соломоновых островов после смерти Менданья де Нейры возглавил экспедицию и в феврале 1596 года привёл эскадру к Филиппинам.

В 1605-1607 годах руководитель последней испанской экспедиции, посланной на поиски «неведомой южной земли» - Австралии. Открыл ряд атоллов из архипелага Туамоту, острова Дафф, к югу от них - острова Эспириту-Санто из группы островов Новые Гебриды, который Кирос ошибочно принял за часть Австралии.

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