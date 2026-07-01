КИРОГА ОРАСИО

КИРОГА ОРАСИО- уругвайский писатель.

Учился в Политехническом институте в Монтевидео. Большую часть жизни провёл в Аргентине. Дебютировал сборником стихотворений в духе символизма «Коралловые рифы» («Arrecifes de coral», 1901 год). На художественную манеру Кирога оказало влияние творчество Р. Да­рио , Р. Ки­п­лин­га , Э. По.

Получил большую известность как мастер короткого рассказа: сборники новелл «Рассказы о любви, безумии и смерти» («Cuentos de amor de locura у de muerte», 1917 год), «Сказки сельвы» («Cuentos de la selva», 1918 год, русский перевод 1957 год), «Дикарь» («El salvaje», 1920 год), «Анаконда» («Anaconda», 1921 год, русский перевод 1960 год) и др.

Для Кирога, в своих произведениях предвосхитившего магический реализм, характерно пристальное внимание к глубинам подсознания, смешение фантастического и реального; его главная тема - трагическое противостояние человека и враждебной ему природы. В конце жизни Кирога страдал от депрессии, покончил с собой.

Сочинения:

Todos los cuentos. Madrid, 1993.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)