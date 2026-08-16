КИРНБЕРГЕР ИОГАНН ФИЛИПП

КИРНБЕРГЕР ИОГАНН ФИЛИПП - немецкий музыкальный теоретик и композитор.

Представитель берлинской школы. Игре на органе обучался у И. П. Кельнера и Г. Н. Гербера (1738-1739 годы), контрапункту - у И. С. Баха в Лейпциге (1739-1741 годы). С 1741 года служил при дворах польских аристократов, был также капельмейстером монастыря бенедиктинок в Ройш-Лемберге. С 1751 года скрипач королевской капеллы в Берлине, с 1754 года учитель композиции и придворный капельмейстер принцессы Анны Амалии Прусской, для которой собрал богатую нотную библиотеку.

Педагогические принципы Кирнбергера сформировались под воздействием Баха (некоторые сочинения Баха известны только благодаря копиям, выполненным Кирнбергером), в эстетических суждениях сказалось также влияние аффектов теории. Исторический компромисс между учением о гармонии Ж. Ф. Рамо и практикой генерал-баса лёг в основу наиболее известного труда Кирнбергера - трактата «Искусство правильной музыкальной композиции» («Die Kunst des reinen Satzes in der Musik», Bd 1-2, 1771-1779 годы), где нормы композиции позднего ба­рок­ко вы­во­дят­ся из пра­вил гар­мо­нии и кон­тра­пунк­та (их Кирнбергер иллюстрирует многочисленными примерами, в том числе из музыки Баха); распространённые в то время танцы привлекаются для характеристики темпа и типов ритмического движения, что делает излишними как словесные, так и численные указания скорости.

Разрабатывая теорию строя музыкального, Кирнбергер исходил из практической задачи - создать простейшие способы настройки темперированного инструмента (смотри Темперация). Ранее (1760 год) Кирнбергер опубликовал метод настройки клавишных инструментов в равномерной темперации, которой, однако, отводил лишь вспомогательную роль, считая её неприемлемой в художественном отношении. Из трёх оригинальных темпераций Кирнбергера наибольшую известность получила третья (так называемая Кирнбергер-3), описанная в 1779 году: 4 квинты вверх от звука «до» сужаются каждая на 1/4 синтетической коммы, что даёт чисто звучащую большую терцию; остальные квинты акустически чистые (эта темперация ныне широко применяется в настройке клавишных инструментов для исполнения музыки XVIII - начала XIX века).

Трактат оказал влияние на теоретиков классической школы (Д. Г. Тюрк, Г. К. Кох и др.). Кирнбергер - автор статей о музыке в энциклопедии «Всеобщая теория изящных искусств» И. Г. Зульцера (тома 1-2, 1771-1774 годы; ряд статей для 2-го тома написаны его учеником И. А. П. Шульцем; 2-е издание, тома 1-4, 1792-1799 годы). Среди музыкальных сочинений - упражнения, сонаты, фуги и небольшие пьесы (с комментариями) для клавира и органа, а также оркестровые сюиты, трио-сонаты, песни и др.

Сочинения:

Konstruktion der gleichschwebenden Tem­peratur. В., 1760

Die Kunst des reinen Satzes in der Musik… B., 1771–1779. Bd 1–2. Hil­des­heim, 1968

Grundsätze des General-Basses als erste Linien zur Komposition. В., 1781

Ge­danken über die verschiedenen Lehrarten in der Komposition als Vorbereitung zur Fugenkent­niss. В., 1782.

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