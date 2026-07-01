КИРКУК

КИРКУК - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ира­ка, административный центр му­ха­фа­зы Кир­кук.

Население 835,9 тысяч человек (2008 год). Расположен у подножия гор Загрос, на высоте около 350 м. Узел автомобильных дорог. Железнодорожная станция. Аэропорт.

Основан в III-м тысячелетии до нашей эры, первоначально назывался Аррапха (Аррафа, Арафха, Арранха), был столицей одноимённого хурритского государства. В XVI-XIII веках до нашей эры в составе Митанни. Около 1250 года до нашей эры завоёван ассирийцами. В IX-VII века до нашей эры центр ассирийской провинции Аррапха. После VII века до нашей эры упоминался под названием Куркура, входил в состав Ми­дии , Ахеменидов государства, с III века до нашей эры под названием Каркха Д-Бет Слокх находился в составе государства Селевкидов, затем Пар­фян­ско­го цар­ст­ва .

С III века нашей эры под властью Сасанидов, важным этническим элементом в Киркуке стали курды, называвшие Киркук и прилегающий к нему район Гармакан («Тёплая земля»). В VII веке завоёван арабами, стал именоваться Киркхени. С начала XVI века под властью Сефевидов, расселивших в городе и его окрестностях часть своего войска, состоявшего из туркмен. С XVII века в составе Ос­ман­ской им­пе­рии , административный центр эялета Шахризор, с 1921 года - в Ираке. В 1927 году в районе Киркука были открыты богатые запасы нефти, с 1934 года началась их разработка.

На протяжении XX века Киркук был ареной острых этнических конфликтов между арабами, туркоманами (потомками туркмен), ассирийцами и курдами. В 1959 годe в ходе беспорядков была уничтожена значительная часть проживавших в Киркуке туркоманов. С 1968 года Иракские власти проводили политику насильственной «арабизации» Киркука. В 1974 году, несмотря на сохранявшееся в городе преобладание кур­дов , он не был включён в состав Курдского автономного района (КАР) Ирака, что стало причиной острого конфликта между курдским национальным движением и правительством Ирака.

В период ирано-иракской войны 1980-1988 годов город подвергся значительному разрушению. В марте 1991 года в Киркуке вспыхнуло курдское восстание, которое было подавлено иракской армией. В апреле 2003 года в ходе операции американо-британских сил по оккупации Ирака Киркук был взят под контроль курдскими вооруженными формированиями. В соответствии с решением, принятым иракским парламентом в марте 2007 года, арабы, переселившиеся в Киркук после 14.07.1968 года, были обязаны покинуть его, в декабре 2007 года планировалось провести референдум о вхождении Киркука в состав КАР.

Перспектива присоединения Киркука с его богатыми нефтяными месторождениями к КАР вызвала резкие возражения со стороны Турции, выразившей опасение, что это приведёт к возникновению на севере Ирака самостоятельного курдского государства и дестабилизации обстановки в регионе. Правительство Турции заявило, что намерено препятствовать такому развитию событий всеми средствами, вплоть до применения военной силы. По предложению ООН власти Ирака и администрация КАР временно отложили проведение в Киркуке референдума.

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