КИРКЕНЕС

КИРКЕНЕС - го­род в северо-восточной части Норвегии , фюль­ке (гу­бер­ния) Фин­марк.

Население 3,3 тысячи человек (2008 год), с пригородами около 6 тысяч человек. Расположен на побережье Баренцева моря, на правом берегу Варангер-фьорда, в 8 км от границы с Россией (в 2003 году открыт новый автомобильный таможенный пункт «Борисоглебский»). Морской порт (грузооборот около 350 тысяч тонн, 2000 год).

Основан на месте селения, известного с середины XVI века. В 1862 году после строительства церкви получил название Киркенес (от норвежского kirke - церковь). Бурное развитие связано с началом разработки в 1902 году месторождений железной руды (рудники Сёр-Варангер). Статус города с 1906 года. В 1940 году оккупирован Германией (в ходе Второй Мировой войны ), использовался как база для подготовки нападения на советское Заполярье. В районе Киркенеса было сосредоточено до 500 тысяч солдат гитлеровской армии. В 1940-1944 годах подвергался массированным бомбардировкам авиации союзников. Освобождён Крас­ной Ар­мией 25.10.1944 года.

Церковь (начало XX века). Памятник советскому солдату (1952 год). Краеведческий музей, музей саамского художника Й. Савио.

Во 2-й половине XX века Киркенес - крупный центр добычи и обогащения железной руды (в 1996 году прекращены из-за низкой рентабельности; с 2009 года планируется возобновление добычи в пригороде Бьёрневатн). С конца 1990-х годов экономика города в значительной степени ориентирована на обслуживание нефтегазового региона Баренцева моря (так называемый Баренц-регион; включает прибрежные территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России); растёт значение логистических услуг, торговли, туризма.

Активно развивается приграничное сотрудничество с Россией: действует проект «Мурманский коридор» (цель - расширение российско-норвежского бизнеса; включает также дальнейшее обустройство таможенного пункта «Борисоглебский», ведущей к нему автодороги и др.), в перспективе - создание единого социально-экономического пространства «Пезаники» [Печенга - Заполярный - Никель (Мурманская область) - Киркенес]. Судоремонт.

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