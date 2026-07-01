КИРКА ЦИРЦЕЯ
КИРКА ЦИРЦЕЯ - в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) волшебница, дочь Гелиоса и океаниды Персеиды, сестра колхидского царя Ээта и жены Миноса Пасифаи, тётка Медеи.
Кирка отличалась коварством и ревнивостью. Жила на острове Эя среди лесов в роскошном дворце. Дикие животные, населявшие остров, - это люди, околдованные Киркой. Спутников Одиссея, прибывших на остров, Кирка, опоив колдовским напитком, превращает в свиней. Одиссей бросает полученную от Гермеса волшебную траву «моли» в напиток, приготовленный Киркой, и, выхватив меч, разрушает её злые чары - его спутники вновь обретают человеческий облик. По настоянию Кирки, проведя у волшебницы целый год счастливой жизни, Одиссей отправляется в царство мёртвых, чтобы узнать о своей судьбе у Тиресия. Кирка очищает Медею и Ясона от совершённого ими убийства брата Медеи Апсирта, но изгоняет их из своих владений.
Иконография.
В античном изобразительном искусстве сцены с Одиссеем и Киркой представлены в произведениях вазописи и стенных росписях. В европейском искусстве сюжет мифа о Кирке особенно популярен в XVI-XVII веках (циклы фресок Ф. Примагпиччо, А. Аллори, Гверчино и др.; картины Аннибале Карраччи, Д. Досси, Доменикино, П. П. Рубенса, Я. Йорданса и др.).
Иллюстрация:
«Одиссей и Кирка». Скифос из святилища кабиров в Фивах. 4 в. до н. э. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.