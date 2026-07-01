КИРКА ЦИРЦЕЯ

КИРКА ЦИРЦЕЯ - в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) волшебница, дочь Гелиоса и океаниды Персеиды, сестра колхидского царя Ээта и жены Миноса Пасифаи, тётка Медеи.

Кирка от­ли­ча­лась ко­вар­ст­вом и рев­ни­во­стью. Жи­ла на острове Эя сре­ди ле­сов в рос­кош­ном двор­це. Ди­кие жи­вот­ные, на­се­ляв­шие ост­ров, - это лю­ди, окол­до­ван­ные Киркой. Спут­ни­ков Одис­сея , при­быв­ших на ост­ров, Кирка, опо­ив кол­дов­ским на­пит­ком, пре­вра­ща­ет в сви­ней. Одис­сей бро­са­ет по­лу­чен­ную от Гер­ме­са волшебную траву «моли» в напиток, приготовленный Киркой, и, выхватив меч, разрушает её злые чары - его спутники вновь обретают человеческий облик. По настоянию Кирки, проведя у волшебницы целый год счастливой жизни, Одиссей отправляется в царство мёртвых, чтобы узнать о своей судьбе у Тиресия. Кирка очищает Медею и Ясона от совершённого ими убийства брата Медеи Апсирта, но изгоняет их из своих владений.

Ико­но­гра­фия.

В античном изобразительном искусстве сцены с Одиссеем и Киркой представлены в произведениях вазописи и стенных росписях. В европейском искусстве сюжет мифа о Кирке особенно популярен в XVI-XVII веках (циклы фресок Ф. Примагпиччо, А. Аллори, Гверчино и др.; картины Аннибале Карраччи, Д. Дос­си , До­ме­ни­ки­но , П. П. Ру­бен­са, Я. Йор­дан­са и др.).

Иллюстрация:

«Одис­сей и Кир­ка». Ски­фос из свя­ти­ли­ща ка­би­ров в Фи­вах. 4 в. до н. э. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

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