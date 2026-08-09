КИРИШСКИЙ МУЗЕЙ

Киришский историко-краеведческий музей был открыт 28 декабря 1972 года, накануне 50-летия образования Союза ССР.

Авторами первой экспозиции музея являются известный ленинградский художник-график Борис Радицкий и архитектор Виктор Гринько, сотрудники научно-исследовательских мастерских при ЛВХПУ имени В. Мухиной .

Город Кириши один из самых молодых и красивых городов Ленинградской области . Он был основан в 12 января 1965 года. Эти земли имеют свою долгую историю. Отсчет исторического времени начинается с археологической коллекции, представляющей каменные топоры, кремневые наконечники стрел и копий, грузила и другие археологические находки.

Материалы музея рассказывают о том, что в давние времена по Волхову проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки», связывающий северные страны с южными. Раздел музея, посвященный Великой Отечественной войне , представлен материалами, найденными на местах ожесточенных боев и переданными в музей очевидцами военных событий. Коллекции предметов быта и этнографии знакомят с бытом северных деревень.

Отдельную коллекцию составляет собрание уникального местного кружева, традиция плетения которого восходит к XVIII веку.

Иллюстрации:

Киришский историко-краеведческий музей.