КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ - храм Свя­ти­те­лей Ки­рил­ла и Афа­на­сия Алек­сан­д­рий­ских в Кие­ве.

Построена предположительно в 1150-1160-х годах, после смерти киевского князя Всеволода Ольговича (в крещении Кирилла), его вдовой Марией Мстиславовной. Расположена на холме, возвышающемся над северным предместьем Старого Киева - Куренёвкой, в урочище Дорогожичи; под Кирилловской церковью - Кирилловские пещеры (вырыты в XI-XIII веках). Входила в ансамбль Кирилловского монастыря (впервые упоминается в Ипать­ев­ской ле­то­писи под 1171 годом); в XII-XIII веках княжеская усыпальница Ольговичей (в 1194 году здесь похоронен князь Святослав Всеволодович).

После на­ше­ст­вия Ба­тыя монастырь упразднён в 1786 году; в помещениях разместились Кирилловские богоугодные заведения (Инвалидный и Воспитательный дома; дом для умалишённых, ныне городская психиатрическая больница). В 1929 году территория монастыря объявлена заповедником, храм закрыт. В 1937 году разобраны колокольня (1760 год, архитектор И. Г. Григорович-Барский) и монастырские стены. В 1941 году богослужение ненадолго возобновилось. С 1963 года храм стал филиалом музея-заповедника «София Киевская». Богослужение в церкви возобновлено в 1993 году. В 1999-2000 годах построена колокольня.

Кирилловская церковь - 6-столпный 3-нефный 3-апсидный 5-главый (боковые главы возведены в конце XVII - начале XVIII века) храм с хорами и крещальней в южной части нартекса. Стены сложены из плин­фы в технике равнослойной кладки. Первоначально фасады были оформлены лопатками с полуколоннами и аркатурным поясом с поребриковым орнаментом. Порталы имеют 3-уступчатый профиль. В XVII веке переложены своды ветвей креста и угловых членений, верхняя часть барабана и купол, изменены позакомарные покрытия. Западный фасад с фронтоном и лепным орнаментом в стиле украинского ба­рок­ко сформировался в середине XVIII века при участии архитектора И. Г. Григоровича-Барского.

В интерьере - росписи 3-й четверти XII века, конца XVII века, 1880-х годов (реставрировались в 1927, 1935, 1949-1954, 1965-1980 годах). Из фресок XII века, написанных в смелой манере с размашистыми пробелами, лучше сохранились: «Страшный суд» (один из первых в древнерусской живописи) в нартексе, сцены из «Жития святого Кирилла Александрийского» в южной апсиде, фрески капеллы игумена в южной части хоров («Архангел Михаил, ведущий юного Иоанна Крестителя в пустыню»), изображения святых на подкупольных столбах.

Фрески созданы киевскими мастерами, воспринимавшими влияния македонских (Бачково) и западных романских росписей. На пилястре южной стены - портрет маслом игумена Иннокентия Монастырского (конец XVII века). В 1881-1889 годах фрески расчищены и прописаны масляной краской преподавателями и учащимися Рисовальной школы Н. И. Мурашко под руководством А. В. Прахова, ближайшим сотрудником которого был М. А. Врубель, исполнивший «Сошествие Святого Духа на апостолов», полуфигуру Христа, головы пророков Моисея и Соломона и композицию «Ангелы с лабарами» на хорах, «Положение во гроб» в аркасолии нартекса (все - 1884 год) и 4 иконы (написаны в 1884-1885 годах в Венеции; «Святой Афанасий», «Богоматерь с Младенцем», «Христос», «Святой Кирилл») для мраморного иконостаса (выполнен по эскизам Прахова). Рядом с Кирилловской церковью сохранились: здание трапезной с церковью Василия Великого (1748 год, сильно перестроено в XX веке), остатки стены с угловой башней в стиле барокко (1750-е годы).

Иллюстрация:

Фото П. С. Павлинова. Ки­рил­лов­ская цер­ковь. 12 в. Западный фа­сад 18 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)