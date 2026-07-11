КИРИЛЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Кириллова, Александра Андреевна (05[18].03.1904, Бердянск — 26.11.1984, Москва) — историк-медиевист, профессор, специалист по истории английского средневекового города.

Родилась в семье учителя. Закончила Нежинский историко-филологический институт им. кн. А. А. Безбородко («преподаватель начальных классов», 1924) и Высшие научно-педагогические курсы Второго МГУ («преподаватель высшей школы», 1928). В 1937—1941 училась на заочном отделении Исторического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина («преподаватель истории»). В 1942 поступила в аспирантуру по кафедре истории средних веков (руководитель — профессор Н. П. Грацианский ). В 1946 защитила кандидатскую диссертацию по теме «Английский город в XIII-м веке (по данным городских хартий)». С 1947 по 1984 работала на кафедре истории средних веков МГПИ им. В. И. Ленина (с ассистента до профессора). В 1968 защитила докторскую диссертацию «Социальная борьба в английском городе XIV—XV вв.». В 1973—1981 заведовала кафедрой истории Древнего мира и Средних веков МГПИ им. В. И. Ленина. Выполняла также обширную административную работу: декан факультета иностранных языков (1950—1954), заместитель декана историко-филологического факультета (1958—1960). Награждена медалями в честь 800-летия Москвы, «За доблестный труд», «За трудовое отличие», значками «Отличник народного просвещения» (РСФСР), «Отличник просвещения СССР».

К. занималась прежде всего вопросами социально-экономической истории английского города XIII—XV вв., изучая экономическое развитие английских городов, становление органов городского управления, образование и развитие патрициата, процесс разложения внутри ремесленных гильдий, организацию подмастерьев и их борьбу с мастерами, развитие внецехового ремесла в городе, рабочее законодательство XIV в., социальные конфликты в городах, отношения города с его средой и др. Она первой среди советских исследователей обратилась к изучению городского патрициата в Англии, попыталась представить социально-психологическую характеристику английского купечества.

К. подготовила комментированное издание и перевод источников (Английский город XIII—XIV веков. Сб. документов / Под ред. А. А. Кирилловой // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 59. Вып. 3. М., 1949. С. 37—77).

К. принимала участие в написании учебников и пособий (Альбом по истории средних веков. Пособие для учителей и студентов. М., 1960 (совм. с В. Ф. Семеновым); История средних веков. Учебник для педагогических вузов. М., 1980 (совм. с М. Абрамсон, Г. Г. Литавриным, М. Р. Аруновой)), изданиях тематических сборников («Проблемы романизации, этногенеза и городского устройства (От античности к средневековью)», 1977; «Генезис капитализма в позднее средневековье в Англии и Германии», 1979; «Развитие капиталистической мануфактуры в Англии и Германии XVI—XVII вв.», 1981 и др.).

Соч.: Свободное земельное держание в городах Англии в XIII веке // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 68. Вып. 4. M., 1954. С. 59—90; Городское самоуправление в английских городах XIV в. // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 104. Вып. 5. M., 1957. С. 45—65; Из социальной истории городов Англии XIII в. // Средние века. Вып. 13. M., 1958. С. 27—48; К вопросу об образовании городского патрициата в английских городах XIV—XV вв. // Очерки социально-экономической и политической истории Англии и Франции XIII—XVII вв. / Под ред. В. Ф. Семенова. M., 1960. С. 30—48; Организация подмастерьев и их борьба с мастерами в английском городах XIV—XV вв. // Ученые Записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 217. М., 1964. С. 55—85; Изучение истории английского средневекового города XIV—XV вв. в современной англо-американской историографии // Ученые записки МГПИ им. В, И. Ленина. Т. 275. M., 1967. С. 25—68; Рабочее законодательство в английском городе XIV—XV вв. (1350—1450 гг.) // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 294. М., 1969. С. 87—134; Классовая борьба в городах Восточной Англии в XIV в. // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 321. M., 1969. С. 3—253; Ученичество в торговых и ремесленных гильдиях английских городов XIV—XV вв. // Средние века. Вып. 32. М., 1969. С. 183—193; Вып. 33. М., 1971. С. 134—143; Завещание как источник по истории средневекового английского города XIV—XV вв. // Из истории западноевропейского средневековья. M., 1972. С. 21—43; Социально-психологическая характеристика английского купечества в XV—XVI вв. // Генезис капитализма в позднее средневековье в Англии и Германии / Под ред. А. А. Кирилловой. M., 1979. С. 3—31.

Библ.: Безрогов В. Г. Научные труды А. А. Кирилловой // Средние века. Вып. 51. М., 1988. С. 340—343.