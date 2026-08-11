КИРИЛЛОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

КИРИЛЛОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ - эр­зя-мор­дов­ский по­эт, про­за­ик, дра­ма­тург .

Писал на эрзянском языке. Родился в крестьянской семье. Окончил Мордовский педагогический техникум в Саранске (1928 год), Московский редакционно-издательский институт (1933 год), Всесоюзный институт кинематографии (1937 год). Участник Великой Отечественной вой­ны .

Печатался с 1929 года. Известность Кириллову принесли сборники стихов «Без межи» («Межавтомо», 1932 год) и «По трудной дороге» («Стака киява», 1933 год) о буднях мордовского села, особенностях деревенского быта. Традиции национального народного творчества, тема героического прошлого мордовского народа отразились в исторической поэме «Утро на Суре» («Валске Сура лангсо», 1934 год).

В по­вес­тях «В Спасском монастыре» («Спасской монастырьсе», 1935 год) и «Первый урок» («Васенце урок», 1940 год) выступил как один из зачинателей современной эрзя-мордовской прозы. С середина 1930-х годов обратился к новому для эрзя-мордовской литературы жанру исторической драмы. В центре первой пьесы Кириллова «Кузьма Алексеев» (1935 год) - образ предводителя восстания мордвы-терюхан в Нижегородской губернии (1802-1810 годы).

Сочетание элементов фольклорной драмы и стилистики современного театра отличает «народную драму» «Литова» [первая пьеса на эрзянском языке, поставленная на мордовской сцене (Саранск, 1939 год); положена в основу одноимённой музыкальной драмы Л. П. Кирюкова, поставлена в 1943 году] об участии мордвы в восстании под предводительством Степана Разина и о судьбе атаманши Алёны Арзамасской-Темниковской. Фронтовой опыт Кириллова отразился в поэтическом сборнике «По дорогам войны» («Войнань киява», 1945 год).

Автор пьес «Свет над дальним углом» («Валдо васоло угол велькссэ», 1950 год), «Учительница» (1953 год), сценариев документальных фильмов; составитель сборников мордовских народных песен и сказаний.

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