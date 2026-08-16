КИРИЛЛОВ АВЕРКИЙ СТЕПАНОВИЧ

КИРИЛЛОВ АВЕРКИЙ СТЕПАНОВИЧ - русский государственный дея­тель, дум­ный дьяк (06.01.1677 года).

Происходил из посадских людей московской Садовой слободы. 14(24).07.1659 года пожалован в гости. В 1667 году послан таможенным и кабацким головой в Архангельск, в 1670 году поставлял персидские товары в Тайных дел приказ, в 1672-1674 годах брал подряды на поставку вина, поташа и смольчуга. Находясь на государевой службе, Кириллов сохранил связь с посадскими людьми и защищал их интересы: в 1676 году вместе с жителями города Тотьма подал челобитную на злоупотребления местного воеводы князя С. П. Вяземского.

Благодаря близости к влиятельному боярину И. М. Милославскому (из рода Ми­ло­слав­ских ) вв царствование Фёдора Алексеевича пожалован в думные дьяки. Стал помощником Милославского по управлению финансовыми приказами: Большой казны [9(19).01.1677 года - 1682 год] и Большого прихода [09(19).01.1677 года - 1680 год]; Владимирской, Галицкой и Новгородской четвертей [07(17).03.1677 года - 1680 год]; Новой четверти (1679-1682 годы) и Ка­зён­но­го при­ка­за (1679-1680 годы).

Челобитчики отмечали отсутствие у Кириллова опыта приказной работы и редкую для чиновников того времени бескорыстность. Он непосредственно участвовал в важнейших финансовых мероприятиях во время царствования Фёдора Алексеевича: отмене монастырских тарханов (1677 год) и переходе на подворное обложение (1679 год). Поддерживал идею преимущественного налогообложения Церкви. С 1680 года неоднократно открыто выступал против своего начальника Милославского перед государем. Возможно, это стало одной из причин гибели Кириллова в ходе Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года .

Впоследствии, объясняя причину расправы над Кирилловым, стрельцы утверждали, что он брал взятки, хотя далеко за пределами Москвы было известно, что Кириллов не брал у заинтересованных челобитчиков даже незначительной для того времени «почести» в виде калачей или икон.

Сохранился московский двор Кириллова с каменными палатами в приходе церкви Николая Чудотворца на Берсеневке (смотри Аверкия Кириллова палаты).

Сын Кириллова - Яков Аверкиевич [1648 год или 1649 год - 03(13).09.1695 года], думный дьяк [25.03(04.04).1689 года]. Пожалован в гости 18(28).06.1666 года. Дьяк Владимирской, Галицкой и Новгородской четвертей (1677-1680 годы), приказа Большой казны (1680 год), член Расправной палаты (1689 год), с 1692/1693 года схимонах московского Донского монастыря.

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