КИРИЛЛОВ

КИРИЛЛОВ - го­род в Рос­сии , в западной час­ти Во­ло­год­ской области, центр Ки­рил­лов­ско­го района.

Население 8,0 тысяч человек (2008 год). Расположен на берегах озёр Сиверское (пристань) и Долгое (соединены между собой протоками), в 8 км от пристани Горицы на реке Шексна (на Волго-Балтийском водном пути). Ближайшая железнодорожная станция - Череповец (в 100 км к югу). Автодорогой соединён с Вологдой.

Воз­ник как Под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мо­на­сты­ря . Слобода являлась крупным торговым центром, в XVIII веке здесь ежегодно проводились три ярмарки (Кирилловская, Успенская и Введенская). С 1776 года город Кириллов. Уездный город (1776-1796 годы, 1802-1918 годы), заштатный город (1796-1802 годы) Новгородской губернии (в 1776-1796 годы - Новгородское наместничество).

В 1825-1828 годах построен Кирилловский канал Северо-Двинской водной системы [с 1828 года канал герцога А. Виртембергского (назван в честь А. Ф. К. Вюртембергского), с 1918 года Северо-Двинский канал; реконструировался в конце 1870-х годов, 1882-1885 и 1916-1918 годах]. В 1829-1844 годах в Кириллове размещалась дирекция канала. Во 2-й половине XIX века по Северодвинской водной системе открыто пассажирское сообщение. В декабре 1917 года в городе установлена советская власть. Уездный город Череповецкой губернии (1918-1927 годы), районный центр Ленинградской области (1927-1937 годы), с 1937 года Вологодской области.

Регулярный план застройки Кириллова составлен генерал-аншефом Н. И. Чичериным и утверждён императрицей Ека­те­ри­ной II в 1777 году (полностью не реализован вплоть до начала XX века). Сохранилась городская застройка конца XVIII - конца XIX века, а также церковь Вознесения (1796 год - начало XIX века), Казанский собор (1811-1825 годы; проект холодной церкви - архитектор А. И. Старов, 1819 год; колокольня разрушена в конце 1935 года - начале 1936 года), церковь Двенадцати Апостолов (1832-1836 годы; колокольня - 1838-1840 годы, разобрана в середине 1930-х годов).

Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (1924 год; современное название и статус с 1968 года). Администрация национального парка «Русский Север» (основан в 1992 году, современный статус с 1995 года). Предприятия пищевой промышленности.

В окрестностях Кириллова - Горицкий Воскресенский монастырь и Ферапонтов монастырь.

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