КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ О́БЩЕСТВО - принятое в литературе название тайного политического объединения в Российской империи.

Организовано в Киеве в декабре 1845 года - январе 1846 года Н. И. Гу­ла­ком, Н. И. Кос­то­ма­ро­вым и В. М. Бе­ло­зер­ским. Другие члены общества - Г. В. Андрузский, П. А. Кулиш, А. В. Маркович, А. А. Навроцкий, Д. П. Пильчиков, И. Я. Посяда, Н. И. Савич, А. Д. Тулуб, Т. Г. Шевченко. С ними, возможно, поддерживали отношения свыше 100 человек, живших в различных регионах Российской империи, а также в Чехии.

Программа Кирилло-Мефодиевского общества была изложена в «Уставе Славянского общества Святых Кирилла и Мефодия» и «Законе Божьем» (другое название - «Книга бытия украинского народа»). Целью общества было создание славянских демократических республик (штатов) и их союза с центром в Киеве. Предполагалось, что в союз войдут штаты, образованные на территории Российской империи, - 3 великорусских, по 2 украинских, поволжских, южных, сибирских и кавказских, Белоруссия и Польша, а также штаты, созданные в Чехии и Моравии, Сербии и Хорватии, Болгарии.

Главы и сеймы (парламенты) республик, а также общесоюзный орган (Рада славянская) должны были избираться. В союзе планировалось ввести гражданское равноправие и демократические свободы, всеобщее избирательное право, выборность чиновников. Такой союз члены общества рассматривали как средство сохранения самобытности славянских народов и пробуждения их самосознания, примирения христианских церквей. Особая роль в нём предназначалась украинскому народу, который, как считали члены Кирилло-Мефодиевского общества, унаследовал от казачества свободолюбие и приверженность к демократизму. Большинство членов общества отстаивало мирные методы работы (через просвещение народа и христианское воспитание молодёжи), некоторые призывали к подготовке восстания и государственному перевороту.

В марте - мае 1847 года члены общества арестованы, им предъявлены обвинения в «украинофильстве», намерении восстановить гетманство, изложении ряда идей в «революционном и коммунистическом духе». Они по утверждённому императором Ни­ко­ла­ем I докладу шефа жандармов графа А. Ф. Орлова приговорены к различным мерам наказания (при этом всем запрещался въезд в украинские губернии): Н. И. Гулак - к заключению в Шлиссельбургской крепости на 3 года с последующей ссылкой в Пермь до 1859 года, Н. И. Костомаров - к заключению в Петропавловской крепости на 1 год и ссылке в Саратов на 8 лет, П. А. Кулиш - к заключению в той же крепости на 4 месяца и ссылке в Тулу на 3 года, А. А. Навроцкий - к 6 месяцам гауптвахты с последующей службой в Вятской губернии, В. М. Белозерский - к ссылке в Петрозаводск с последующей службой в великорусском губернском городе, Н. И. Савич - к полугодовому аресту и ссылке в своё имение на 2 года. Т. Г. Шевченко отправлен рядовым в армию. А. В. Маркович направлен на службу в Орёл. Г. В. Андрузский и И. Я. Посяда переведены в Казанский университет. Ряд сочинений Костомарова, Кулиша и Шевченко был изъят из продажи.

В ис­то­рио­гра­фии дискутируются многие вопросы, связанные с историей Кирилло-Мефодиевского общества, в том числе его политическое значение, наличие умеренного и радикального течений, факт членства в обществе П. А. Кулиша и Т. Г. Шевченко. Основание для споров дают противоречия в показаниях членов Кирилло-Мефодиевского общества на следствии, в программных документах общества, мемуарах и автобиографиях членов и т.п.

Ис­торические источники:

Ки­ри­ло-Мефодіївське то­ва­ри­ст­во: У 3 т. Київ, 1990.

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