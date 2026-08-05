КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МУЗЕЙ

Кирилло-Белозерский музей-заповедник - визитная карточка Вологодской области.

С 1997 года включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации . Являясь одним из самых крупных российских музеев, он обладает прекрасными коллекциями древнерусской живописи, лицевого и орнаментального шитья, рукописных и старопечатных книг, археологии, декоративно-прикладного и народного искусства .

Наряду с архитектурным ансамблем Кирилло-Белозерского монастыря в состав музея входит не менее известный ансамбль бывшего Ферапонтова монастыря (1398 год) и деревянная церковь Ильи Пророка (1775 год). С 2000 года Ферапонтов монастырь находится под охраной ЮНЕСКО. Поводом для включения в список Всемирного наследия стали прекрасно сохранившиеся уникальные фрески московского живописца Дионисия , в начале XVI века расписавшего собор Рождества Богородицы. Музей является крупным региональным культурным центром, где постоянно открываются новые выставки, проводятся научные конференции, активно ведётся реставрация памятников. Часть территории передана Русской Православной Церкви. Ежегодно Кирилло-Белозерский музей-заповедник принимает около 300 тысяч российских и иностранных туристов.

Иллюстрации:

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.