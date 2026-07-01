КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ - древнерусский книжник, проповедник, епископ города Туров.

Восемь проповедей Кирилла Туровского на праздники пасхальной части церковного года принято относить к наиболее значительным явлениям древнерусского проповеднического искусства. Ориентируясь на византийские образцы ораторской прозы ( Ио­анн Зла­то­уст , Гри­го­рий Бо­го­слов , Фео­фи­лакт Бол­гар­ский и др.), Кирилл Туровский искусно использует диалог, риторические обращения, развёрнутые метафоры-символы и сравнения, антитезы, амплификации.

Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ [день па­мя­ти 28 ап­ре­ля (11 мая)].

Издания:

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си: XII век. М., 1980. С. 290–323

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1997. Т. 4: XII век. С. 142–205

Ро­га­чев­ская Е.Б. Цикл мо­литв Ки­рил­ла Ту­ров­ско­го: тек­сты и ис­сле­до­ва­ния. М., 1999.

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