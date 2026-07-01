КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ
КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ - древнерусский книжник, проповедник, епископ города Туров.
Восемь проповедей Кирилла Туровского на праздники пасхальной части церковного года принято относить к наиболее значительным явлениям древнерусского проповеднического искусства. Ориентируясь на византийские образцы ораторской прозы (Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Феофилакт Болгарский и др.), Кирилл Туровский искусно использует диалог, риторические обращения, развёрнутые метафоры-символы и сравнения, антитезы, амплификации.
Канонизирован РПЦ [день памяти 28 апреля (11 мая)].
Издания:
Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. С. 290–323
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 4: XII век. С. 142–205
Рогачевская Е.Б. Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования. М., 1999.