КИРИЛЛ (СМИРНОВ)

КИРИЛЛ (Смир­нов Кон­стан­тин Илла­рио­но­вич) - ми­тро­по­лит Ка­зан­ский и Сви­яж­ский, свя­щен­но­му­че­ник.

Родился в семье псаломщика. В 1887 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, рукоположен в священники, был законоучителем в различных учебных заведениях. Сблизился с протоиереем Ио­ан­ном Крон­штадт­ским . В 1902 году после внезапной смерти дочери и супруги принял монашеский постриг. По рекомендации митрополита Антония (Вадковского) Святейшим Синодом был назначен начальником Урмийской духовной миссии в Персии.

В условиях противодействия инославных миссий и местных властей, а также несовпадения дипломатических и церковных интересов Российской империи в Персии Кирилл сумел восстановить отношения с русским консульством в Тавризе (ныне Тебриз), укрепить авторитет православной миссии и добиться (1903 год) подчинения миссии непосредственно Синоду. Кирилл наладил перевод на сирийский язык и издание богослужебной литературы, организовал в миссии школу, не допустил передачи урмийскими властями православных храмов несторианам (смотрите Не­сто­ри­ан­ст­во ).

Хиротонисан во епископа Гдовского 06.08.1904 года; с 1909 года епископ Тамбовский и Шацкий (с мая 1913 года архиепископ). Инициировал и подготовил канонизацию святителя Питирима Тамбовского (1914 год). В марте 1917 года, после объявления царского манифеста об отречении от престола, Кирилл обратился к пастве с призывом разумно относиться к своей истории. Участвовал в работе Предсоборного совета (1917 год), был членом По­ме­ст­но­го со­бо­ра 1917-1918 годов (председатель Соборного отдела, занимавшегося вопросами преподавания Закона Божия).

Весной 1918 года назначен митрополитом Тифлисским и Бакинским, экзархом Кавказским, но в условиях военного времени, проведя несколько месяцев в Баку, прибыть в Тифлис не смог и вернулся в Москву. В декабре 1919 года арестован, через 2 месяца освобождён. С апреля 1920 года митрополит Казанский и Свияжский. В августе 1920 года арестован в Казани, заключён в Таганскую тюрьму Москвы. В декабре 1921 года досрочно освобождён, а в августе 1922 года вновь арестован в Казани. В январе 1923 года отправлен в ссылку в Коми (Зырян) АО (Усть-Сысольск).

В ноябре 1923 года завещательным распоряжением патриарха Тихона Кирилл в случае ареста или смерти патриарха назначался вторым кандидатом в ме­сто­блю­сти­те­ли пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла . В июне 1924 года вызван в Москву для участия в образуемом высшем церковном совете, в состав которого должны были войти представители «Живой церкви». Выступив против подобного компромисса, Кирилл был возвращён в ссылку. В последнем (07.01.1925 года) завещательном распоряжении патриарх Тихон назначил Кирилла первым кандидатом в местоблюстители патриаршего престола. Находясь в ссылке, Кирилл не вступил в права местоблюстителя после кончины патриарха (07.04.1925 года).

В октябре 1926 года переведён на поселение в город Котельнич Вятской губернии Осенью 1926 года состоялись «тайные выборы» патриарха (избирательные бюллетени нелегально доставлялись архиереям), во время которых Кирилл получил наибольшее число голосов. В декабре 1926 года Кирилл вновь арестован и, отказавшись от предложения ОГПУ возглавить Церковь при условии ряда уступок властям, в марте 1927 года приговорён к трём годам ссылки в Восточную Сибирь. В мае 1929 года публично выразил несогласие с церковной политикой митрополита Сергия (Страгородского). Кирилл инкриминировал митрополиту Сергию превышение полномочий (создание Патриаршего Синода), перемещение епископов, запрещение в служении и удаление с церковных кафедр несогласных архиереев и т.д. В феврале 1930 года отправлен в Красноярск, вновь арестован, приговорён к 3 годам ссылки.

В августе 1933 года освобождён, поселился в городе Гжатск. Несмотря на просьбы части оппозиционного митрополиту Сергию епископата, отказался вступать в права местоблюстителя патриаршего престола до тех пор, пока жив митрополит Пётр (По­лян­ский) , заместителем которого был митрополит Сергий, или до добровольного отказа митрополита Сергия от местоблюстительства. В июле 1934 года арестован, приговорён к 3 годам ссылки в Казахстан. В июле 1937 года вновь арестован, приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. Канонизирован в 2000 году; день памяти Кирилла - 7(20) ноября, в Соборе Казанских святых и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

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