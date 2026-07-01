КИРИЛЛ ЛУКАРИС

КИРИЛЛ ЛУКАРИС - пат­ри­арх Алек­сан­д­рий­ский (1601-1620 годы), за­тем Кон­стан­ти­но­поль­ский (1620-1623, 1623-1633, 1633-1634, 1634-1635, 1637-1638 годы).

Родился в греческой семье, проживавшей на Крите. В 12-летнем возрасте был отдан в школу при греческой церкви в Венеции; через 4 года вернулся на Крит. В 1589 году зачислен в Падуанский университет, окончил в 1592 году. В университете изучал диалектику, метафизику, этику, древнегреческий, латинский и итальянский языки. С одобрения патриарха Александрийского Мелетия Пигаса (дяди Кирилла Лукариса) в конце 1595 года Константин принял монашеский постриг с именем Кирилла и диаконскую и иерейскую хиротонии. В 1596-1598 годах и в 1601 году представлял патриарха Мелетия в Польше в связи с заключением Брестской унии 1596 года.

Жёсткие меры против представителей православного духовенства, отказавшихся примкнуть к униатской церкви, вызвали переход многих из них в ка­то­ли­че­ст­во . Считая причиной этого невежество и осознавая, что необходимо повысить уровень образования духовенства, Кирилл Лукарис основал школу во Львове и преобразовал школу в Вильне. В Вильне Кирилл Лукарис обсуждал с лютеранскими богословами возможность взаимного общения и объединения Церквей.

13 сентября 1601 года, после смерти Мелетия Пигаса, Александрийский синод избрал Кирилла Лукариса патриархом. Активная деятельность Кирилла Лукариса касалась финансов патриархата, реформирования школы и др. В 1612 году был избран патриархом Константинопольским, но, поскольку он отказался платить традиционную мзду Порте за утверждение, был заменён Тимофеем, епископом Мармары, который обвинял Кирилла Лукариса в лютеранстве. Осенью 1620 года патриарх Тимофей умер, Кирилл Лукарис был единогласно избран на патриарший престол и уплатил требуемую Портой сумму.

Он продолжил образовательную политику: реформировал патриаршую академию, создал типографию, в которой печатались антилатинские богословские сочинения, организовал перевод Но­во­го За­ве­та на новогреческий, посылал учеников для получения образования в Англию, Голландию и Германию. Переписка Кирилла Лукариса обнаруживает его сочувствие к протестантскому учению. В письме от 1618 года к Антонио де Доминису, бывшему католическому архиепископу, перешедшему в про­тес­тан­тизм , Кирилл Лукарис утверждал, что реформатское учение более соответствует Священному Писанию, чем доктрины греческой и латинской Церквей.

В марте 1629 года в Женеве под именем Кирилла Лукариса на латинском языке вышло «Исповедание веры». В том же году оно было переведено на европейские языки. Основными источниками для Кирилла Лукариса послужили реформатские исповедания веры: «Institutio christianae religionis» (1536 год) Ж. Кальвина и «Confessio belgica» (1561 год). Греческий текст «Исповедания...» с дополнениями был напечатан параллельно с латинским в Женеве в 1633 году. Против «Исповедания...» выступили многие православные и униатские греческие богословы. Оно обсуждалось По­ме­ст­ны­ми со­бо­ра­ми - Константинопольскими 1638, 1642, 1672 годов; Иерусалимским 1672 года. Иерусалимским собором было подтверждено осуждение «Исповедания...», но вместе с тем было заявлено, что оно не принадлежит Кириллу Лукарису, и с него были сняты обвинения в кальвинизме (из писем Кирилла Лукариса ясно, что автором был он).

Кирилл Лукарис был обвинён в том, что казаки захватили город Азов по его внушению с тем, чтобы впоследствии осадить Константинополь и поднять греков против турок. По повелению турецкого султана Мурада IV Кирилл Лукарис был задушен, тело его брошено в море; впоследствии найдено православными и захоронено на острове Святого Андрея, в 1639 году - помещено в монастырь Панагия Камариотисса на острове Халки.

Сочинения:

Werke // La théologie byzantine et sa tra­dition. Turnhout, 2002. Vol. 2. P. 631–637.

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