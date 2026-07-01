КИРИЛЛ II (III)

КИРИЛЛ II (III) - митрополит Киевский и всея Руси.

О жизни Кирилла II(III) до наречения в митрополиты ничего неизвестно; высказывавшаяся некоторыми учёными гипотеза о тождестве Кирилла II(III) с упомянутым Ипать­ев­ской ле­то­пи­си под 1241 годом од­но­именным пе­чат­ни­ком (канц­ле­ром) пра­ви­те­ля Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча недостаточно аргументирована. Косвенные данные позволяют предполагать, что по происхождению Кирилл II(III) был русским. Вероятнее всего, его наречение в митрополиты произошло вскоре после монголо-татарского нашествия, не позднее 1242 года.

Через несколько лет по инициативе князя Даниила Романовича он совершил поездку в Никею (между 1246 и 1250 годами), где тогда находилась резиденция патриарха Константинопольского Мануила II, который официально рукоположил его в митрополиты. По сохранившимся сведениям, это был первый прецедент, когда патриарх Константинопольский согласился на замещение русской митрополичьей кафедры уроженцем Руси. Расхождение в обозначении Кирилла (II или III) связано с тем, что у него был, возможно, не один предшественник с именем Кирилл (митрополит Киевский в 1224/1225-1233 годы), а два - имеется в виду упоминающийся только в поздних источниках (не ранее XVI века) митрополит Киевский середины XI века.

Пастырская деятельность Кирилла II(III) была активной и разнообразной. Оценивая начавшееся монголо-татарское иго и разорение русских земель как Божье наказание за грехи, Кирилл II(III) стремился к духовному оздоровлению своей паствы. Он совершал частые и продолжительные поездки по стране, вникая в дела епархий и заботясь об искоренении изъянов в церковной жизни. Наряду с Киевом Кирилл II(III) сделал своей резиденцией также Владимир, где прожил несколько лет, подготовив тем самым почву для фактического перемещения центра общерусской митрополии в этот город при митрополите Максиме.

С согласия хана Берке Кирилл II(III) учредил в 1261 году особую Сарайскую епархию, которая заботилась о русских, оказавшихся на территории Золотой Орды, а также вела миссионерскую деятельность среди степняков. Известен ярлык хана Менгу-Тимура, выданный Кириллу II(III) 10.08.1267 года, которым священники и монахи Русской православной церкви освобождались от налогов. В 1273 году или 1274 году по инициативе Кирилла II(III) состоялся церковный собор, осудивший наиболее тяжкие нестроения в среде русского духовенства (симонию, нарушения в порядке богослужений, пьянство и пр.).

Большое внимание Кирилл II(III) уделял наведению порядка в сфере церковного законодательства (канонические права). По его запросу из Болгарии была привезена рукопись Сербского но­мо­ка­но­на , содержавшая по сравнению со сборниками, бытовавшими на Руси до того, более ясное и снабжённое комментариями изложение канонических правил.

Позднее, вероятно под руководством Кирилла II(III), был создан новый канонический сборник, специально ориентированный на русские реалии, - русская редакция Кормчей книги, которая благодаря своей чёткости и полноте быстро разошлась в списках и затем широко использовалась на протяжении нескольких столетий. По заданию Кирилла II(III) разрешением некоторых канонических трудностей занимался епископ Сарайский Феогност во время своей поездки в 1276 году ко двору патриарха Константинопольского Иоанна XI Векка.

Кирилл II(III) играл заметную роль в политической жизни русских княжеств. Отмеченное в источниках его сотрудничество с князем Даниилом Романовичем [в частности, Кирилл II(III) выполнял некоторые дипломатические поручения князя] прервалось в начале 1250-х годов, в период активных контактов Даниила Романовича с Римской курией, увенчавшихся в 1253 году его коронацией из рук папы Римского Ин­но­кен­тия IV и фактическим введением в Галицко-Волынском княжестве церковной унии (не позднее 1256 года упразднена). В это же время произошло сближение Кирилла II(III) с князем Алек­сан­дром Яро­сла­ви­чем Нев­ским .

Кирилл II(III) участвовал в его возведении на великокняжеский престол в 1252 году, а на похоронах князя в 1263 году произнёс ставшие знаменитыми слова: «Чада моя, разумейте, уже заиде солнце земли Суздальской!» По всей видимости, Кирилл II(III) не только поддерживал политику Александра Ярославича, направленную на решительное пресечение военной и политической экспансии католического Запада и одновременное налаживание мирных отношений с Золотой Ордой (успешная война с которой была тогда ещё невозможна), но и участвовал в идеологическом обосновании такого политического курса, позволившего сохранить культурно-конфессиональную идентичность населения Руси и подготовить условия для будущей борьбы за независимость.

Кириллу II(III) принадлежит послание в Новгород, призывающее новгородцев примириться с князем Ярославом Ярославичем (около 1270 года), и изложение итогов упомянутого церковного собора 1273 года или 1274 года - «Правило Курила, митрополита Руськаго». Некоторые исследователи приписывают Кириллу II(III) наставление, адресованное приходскому духовенству («Поучение к попом»). Кроме того, весьма вероятной является причастность Кирилла II(III) к летописной работе (смотри в статье Ипатьевская летопись) и к созданию «Повести о житии» великого князя Александра Ярославича Невского.

Похоронен в Софийском соборе Киева.

Сочинения:

Пра­ви­ло Кю­ри­ла, ми­тро­по­ли­та Роусь­ка­го // Рус­ская ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка. СПб., 1880. Т. 6

[По­сла­ние ми­тро­по­ли­та Ки­рил­ла к нов­го­род­цам] // Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 3. С. 89, 321

М., 2000. Т. 10. С. 149.

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