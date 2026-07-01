КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ - епи­скоп Ие­ру­са­лим­ский, бо­го­слов, хри­сти­ан­ский свя­той.

В юности принял монашество; ему покровительствовал предстоятель Иерусалимской церкви епископ Макарий I, преемником которого, епископом Максимом, в 342 году Кирилл был рукоположен в пресвитеры. После смерти епископа Максима (348 год) при участии арианских (смотри Арианство) иерархов, в частности Акакия Кесарийского, в 350 году он был избран епископом Иерусалима.

В ходе борьбы за первенство между кафедрами Кесарии Палестинской и Иерусалима Кирилла Иерусалимского трижды смещали с кафедры и ссылали, при этом противниками его оказывались ариане. Однако каждый раз сосланный находил пристанище в церковной общине города Тарс, после чего возвращался в Иерусалим.

Кирилл Иерусалимский оказал сопротивление инициативе императора Юлиа­на От­ступ­ни­ка вос­ста­но­вить Ие­ру­са­лим­ский храм ради ослабления христианства. Принимал активное участие во II Вселенском соборе (381 год; смотрите Вселенские соборы), заняв на нём ключевое положение после смерти председателя собора Мелетия Антиохийского и удаления его преемника Григория Богослова.

Особую известность Кириллу Иерусалимскому принёс цикл сочинений «Поучения (гомилии) огласительные и тайноводственные», созданный им ещё в пресвитерском сане (347-348 годы). Имеющий цель катехизации новообращённых цикл состоит из одной «предогласительной», 18 «огласительных» и 5 «тайноводственных» проповедей.

В «огласительных» гомилиях - для готовящихся принять крещение - последовательно раскрываются основы христианской веры и церковной жизни. «Тайноводственные» гомилии, принадлежность которых Кириллу Иерусалимскому оспаривается некоторыми исследователями, адресованы тем, кто, недавно крестившись, вступает в сакраментальную жизнь Церкви.

Известно также письмо Кирилла Иерусалимского к императору Констанцию II, в котором он извещал о явлении в небе над Иерусалимом 7 мая 351 года крестного знамения, а также ряд других небольших сочинений.

Богословское наследие Кирилла Иерусалимского всегда пользовалось высоким авторитетом как на Востоке, так и на Западе христианского мира. Так, в 1882 году па­па Рим­ский Лев XIII провозгласил его учителем Церкви (doctor Ecclesiae). Дни памяти по календарям Русской православной церкви и греческой Церквей - 18(31) марта, по календарю Римско-католической церкви - 18 марта.

Сочинения:

Migne PG. T. 33. Col. 331–1182

Sources chrétiennes. Т. 126

По­уче­ния ог­ла­си­тель­ные и тай­но­вод­ст­вен­ные. М., 1900. М., 1991

My­s­tagogicae catecheses / Hrsg. G. Röwekamp. Frei­burg im Breisgau; N. Y., 1992.

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