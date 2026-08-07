КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ - архиепископ Александрийский, богослов, христианский святой.
Племянник и воспитанник архиепископа Александрийского Феофила; в юном возрасте, возможно, принимал участие в качестве его секретаря в соборе 403 года, незаконно осудившем архиепископа Константинопольского святителя Иоанна Златоуста. Получил классическое и богословское образование, прекрасно знал Священное Писание и сочинения отцов Церкви. В юности около 5 лет провёл в монастырях Нитрийской пустыни под Александрией. После смерти архиепископа Феофила в октябре 412 года возведён на Александрийскую кафедру.
Обладая резким и решительным характером, Кирилл Александрийский вступал в конфликты с наместником Египта Орестом, принимал жёсткие меры против инакомыслящих (после антихристианского восстания иудеев выселил их из города; по распространённой, но недоказанной версии, подозревался в подстрекании толпы религиозных фанатиков, убивших известную представительницу философии позднего неоплатонизма Гипатию).
Установив в конце 410-х годов поминовение в Александрийской церкви святителя Иоанна Златоуста, Кирилл Александрийский тем самым окончательно восстановил прерванное с 406 года общение между восточной и западной церквами (Римская церковь не признавала низложения Иоанна Златоуста).
С 429 года Кирилл Александрийский вёл богословскую полемику против ереси архиепископа Константинопольского Нестория, который отвергал тесное природное единство божества и человечества во Христе, придавал особую самостоятельность Его человеческой природе, видел во Христе «двух сынов», или две ипостаси, отказывался тем самым почитать Деву Марию как Богородицу и признавал Её лишь «христородицей» или «человекородицей» (смотрите Несторианство). В 3-е послание Кирилла Александрийского к Несторию вошли так называемые 12 глав, в которых Кирилл Александрийский анафематствовал архиепископа Константинопольского.
На стороне Кирилла Александрийского выступил папа Римский Целестин I. Созванный императором Феодосием II в 431 году в Эфесе III Вселенский собор (смотрите Вселенские соборы) во главе с Кириллом Александрийским осудил и низложил Нестория. Однако многие «восточные» епископы, симпатизировавшие Несторию, увидели в некоторых формулировках Кирилла Александрийского скрытое аполлинарианство и отказались принять решения собора. В 433 году Кирилл Александрийский подписал с «восточными» так называемую формулу согласия, в которой была скорректирована его богословская терминология, способная вызвать подозрения в аполлинарианстве и монофизитстве.
Кирилл Александрийский - автор многочисленных сочинений: экзегетических (Комментарии на Евангелия от Иоанна, от Луки, на книги пророков Исайи, Осии, Ионы; «О поклонении и служении в духе и истине» и др.), догматико-полемических (« Сокровище о Святой и единосущной Троице», «Против хулений Нестория», «12 глав», «Диалог о Вочеловечении Единородного», «О правой вере к императору Феодосию» и др.), апологетического («Против Юлиана Отступника»), гомилетических (проповеди) и эпистолярных (Пасхальные послания и письма).
С именем Кирилла Александрийского в истории Церкви связано начало эпохи христологических споров (смотрите Христология) V-VII века между православными, несторианами и монофизитами. Его богословие, центральным положением которого является учение о «единой воплощённой природе Бога Слова», легло в основу учения о Лице Христа в православной и монофизитской доктринах. Выражение «единая воплощённая природа Бога Слова», заимствованное, по убеждению Кирилла Александрийского, у святителя Афанасия Великого, в противоположность несторианскому учению о «двух сынах» утверждало теснейшее соединение двух природ во Христе - божества и человечества. Однако это и некоторые другие выражения Кирилла Александрийского нашли неверную трактовку у его «строгих» последователей, которые пришли к выводу о единственности природы Христа и откололись от Церкви после IV Вселенского собора (451 год) (Исповедующих единственную природу Христа впоследствии стали называть монофизитами.)
Участники IV Вселенского собора, провозгласив учение о двух природах Христа, соединённых в одном Лице и в одной Ипостаси, признали его «верой Кирилла». В VI-VII веках в богословии защитников учения IV Вселенского собора термин «воплощённая» стал пониматься как указание на человеческую природу Христа. Важнейшим аспектом христологии Кирилла Александрийского является акцент на единстве Лица Христа и тождественности субъекта «двух рождений» Сына Божия: предвечного рождения от Отца и домостроительного (ради спасения человеческого рода) - от Пресвятой Богородицы.
Кирилл Александрийский оказал мощное влияние на всё последующее христианское богословие. В православной традиции в VII веке он получил именование «печати отцов», в католической в 1882 годe - учителя Церкви (doctor Ecclesiae). Дни памяти Кирилла Александрийского по календарю Русской православной церкви - 18(31) января и 9(22) июня, Римско-католической церкви - 9 февраля и 27 июня, Коптской церкви - 11 июня; почитается также в Эфиопской, Сиро-яковитской, Армянской церквах.
Сочинения:
Migne PG. T. 68–77
Sources chrétiennes. Т. 97, 231, 237, 246, 322, 372, 392, 434
Творения. М., 1880–1912. Ч. 1–15
Творения. М., 2000–2002. Кн. 1–3.
Иллюстрация:
Святой Кирилл Александрийский. Фрагмент иконы «Святой Афанасий Великий и святой Кирилл Александрийский». Византия. Начало XIV в. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.