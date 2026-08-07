КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ - ар­хи­епи­скоп Алек­сан­д­рий­ский, бо­го­слов, хри­сти­ан­ский свя­той.

Племянник и воспитанник архиепископа Александрийского Феофила; в юном возрасте, возможно, принимал участие в качестве его секретаря в соборе 403 года, незаконно осудившем архиепископа Константинопольского святителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та. Получил классическое и богословское образование, прекрасно знал Священное Писание и сочинения отцов Церкви. В юности около 5 лет провёл в монастырях Нитрийской пустыни под Александрией. После смерти архиепископа Феофила в октябре 412 года возведён на Александрийскую кафедру.

Обладая резким и решительным характером, Кирилл Александрийский вступал в конфликты с наместником Египта Орестом, принимал жёсткие меры против инакомыслящих (после антихристианского восстания иудеев выселил их из города; по распространённой, но недоказанной версии, подозревался в подстрекании толпы религиозных фанатиков, убивших известную представительницу философии позднего неоплатонизма Гипатию).

Установив в конце 410-х годов поминовение в Александрийской церкви святителя Иоанна Златоуста, Кирилл Александрийский тем самым окончательно восстановил прерванное с 406 года общение между восточной и западной церквами (Римская церковь не признавала низложения Иоанна Златоуста).

С 429 года Кирилл Александрийский вёл богословскую полемику против ереси архиепископа Константинопольского Не­сто­рия , который отвергал тесное природное единство божества и человечества во Христе, придавал особую самостоятельность Его человеческой природе, видел во Христе «двух сынов», или две ипостаси, отказывался тем самым почитать Деву Марию как Богородицу и признавал Её лишь «христородицей» или «человекородицей» (смотрите Несторианство). В 3-е послание Кирилла Александрийского к Несторию вошли так называемые 12 глав, в которых Кирилл Александрийский анафематствовал архиепископа Константинопольского.

На стороне Кирилла Александрийского выступил папа Римский Целестин I. Созванный императором Феодосием II в 431 году в Эфесе III Вселенский собор (смотрите Вселенские соборы) во главе с Кириллом Александрийским осудил и низложил Нестория. Однако многие «восточные» епископы, симпатизировавшие Несторию, увидели в некоторых формулировках Кирилла Александрийского скрытое аполлинарианство и отказались принять решения собора. В 433 году Кирилл Александрийский подписал с «восточными» так называемую формулу согласия, в которой была скорректирована его богословская терминология, способная вызвать подозрения в аполлинарианстве и монофизитстве.

Кирилл Александрийский - автор многочисленных сочинений: экзегетических (Комментарии на Евангелия от Иоанна, от Луки, на книги пророков Исайи, Осии, Ионы; «О поклонении и служении в духе и истине» и др.), догматико-полемических (« Сокровище о Святой и единосущной Троице», «Против хулений Нестория», «12 глав», «Диалог о Вочеловечении Единородного», «О правой вере к императору Феодосию» и др.), апологетического («Против Юлиана Отступника»), го­ми­ле­ти­че­ских (про­по­ве­ди) и эпи­сто­ляр­ных (Пас­халь­ные по­сла­ния и пись­ма).

С именем Кирилла Александрийского в истории Церкви связано начало эпохи христологических споров (смотрите Христология) V-VII века между православными, несторианами и монофизитами. Его богословие, центральным положением которого является учение о «единой воплощённой природе Бога Слова», легло в основу учения о Лице Христа в православной и монофизитской доктринах. Выражение «единая воплощённая природа Бога Слова», заимствованное, по убеждению Кирилла Александрийского, у святителя Афанасия Великого, в противоположность несторианскому учению о «двух сынах» утверждало теснейшее соединение двух природ во Христе - божества и человечества. Однако это и некоторые другие выражения Кирилла Александрийского нашли неверную трактовку у его «строгих» последователей, которые пришли к выводу о единственности природы Христа и откололись от Церкви после IV Вселенского собора (451 год) (Исповедующих единственную природу Христа впоследствии стали называть монофизитами.)

Участники IV Вселенского собора, провозгласив учение о двух природах Христа, соединённых в одном Лице и в одной Ипостаси, признали его «верой Кирилла». В VI-VII веках в богословии защитников учения IV Вселенского собора термин «воплощённая» стал пониматься как указание на человеческую природу Христа. Важнейшим аспектом христологии Кирилла Александрийского является акцент на единстве Лица Христа и тождественности субъекта «двух рождений» Сына Божия: предвечного рождения от Отца и домостроительного (ради спасения человеческого рода) - от Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы .

Кирилл Александрийский оказал мощное влияние на всё последующее христианское богословие. В православной традиции в VII веке он получил именование «печати отцов», в католической в 1882 годe - учителя Церкви (doctor Ecclesiae). Дни памяти Кирилла Александрийского по календарю Русской православной церкви - 18(31) января и 9(22) июня, Римско-католической церкви - 9 февраля и 27 июня, Коптской церкви - 11 июня; почитается также в Эфиопской, Сиро-яковитской, Армянской церквах.

Сочинения:

Migne PG. T. 68–77

Sources chrétien­nes. Т. 97, 231, 237, 246, 322, 372, 392, 434

Тво­ре­ния. М., 1880–1912. Ч. 1–15

Тво­ре­ния. М., 2000–2002. Кн. 1–3.

Иллюстрация:

Свя­той Ки­рилл Алек­санд­рий­ский. Фраг­мент ико­ны «Свя­той Афа­на­сий Ве­ли­кий и свя­той Ки­рилл Алек­санд­рий­ский». Ви­зан­тия. Начало XIV в. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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