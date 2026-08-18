КИРИК НОВГОРОДЕЦ
КИРИК НОВГОРОДЕЦ - древнерусский книжник, иеромонах, доместик (руководитель хора) новгородского Антониева монастыря.
Автор сочинения «Учение, имже ведати человеку числа всех лет» (1136 год) - первого русского трактата, излагающего основы счёта времени и вычисления даты Пасхи, написанного, возможно, на основе более ранних аналогичных расчётов на 7 тысяч лет («семитысячников»).
В трактате Кирика Новгородца приводится расчёт количества месяцев, недель, дней и часов, прошедших от Сотворения мира до 1136 года, излагаются хронологические сведения об индикте, круге солнца, круге луны, о дробных делениях часа и др.
Кирик Новгородец является основным автором «Вопрошания Кирика, иже воспроси епископа Нифонта и инех» (1140-1150-е годы) - собрания вопросов канонического, церковно-обиходного и бытового характера, адресованных новгородскому архиепископу Нифонту и другим церковным иерархам.
«Вопрошание» представляет один из главных источников по истории христианского быта (в том числе пережитков язычества и суеверий) на Руси в домонгольскую эпоху.
Это наиболее широко распространённый в славянской письменности памятник подобного рода; об авторитетности сочинения свидетельствует его включение во 2-й половине XIII века в Кормчую книгу русской редакции. Вероятно, Кирик Новгородец был также автором отдельных статей Новгородской 1-й летописи.