КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - российский историк архитектуры; член-корреспондент Российский академии архитектуры и строительных наук (1994 год), почетный член РАХ (2005 год), доктор искусствоведения (1991 год).
Окончила МГУ (1953 год), среди учителей - М. А. Ильин, П. Н. Максимов, И. А. Эрн. Работала в НИИ искусствознания, НИИ теории архитектуры и градостроительства, с 1995 года - в НИИ теории и истории изобразительного искусств (все - в Москве). В 1960-е годы стала первым российским исследователем архитектуры Испании, Португалии, Канады и стран Латинской Америки (главы во «Всеобщей истории архитектуры», 1966-1977 годы; монография «Три века искусства Латинской Америки», 1972 год).
Автор основополагающих исследований по теории и истории русской архитектуры XIX - начала XX века, изменивших ценностные представления об исторических стилях и модерне. Монография Кириченко о храме Христа Спасителя в Москве (2-е издание, 1997 год) фактически была положена в основу проекта воссоздания собора.
Главные темы исследований - содержание и эволюция понятия «национального» в архитектуре России середины XVIII - начала XX века, семантичная значимость архитектуры («Запечатлённая история России», книги 1-2, 2001 год), художественные особенности облика русского города и усадьбы («Русская провинция», 1997 год, совместно с Е. Г. Щеболевой; статьи в книге «Архитектура русской усадьбы», 1998 год).
Научный руководитель и один из авторов труда «Градостроительство России середины XIX - начала XX века» (тома 1-3, 2001-2003 годы). Один из инициаторов воссоздания Общества изучения русской усадьбы. Государственная премия Российской Федерации (1998 год).
Сочинения:
Москва на рубеже столетий. М., 1977
Русская архитектура 1830–1910-х гг. 2-е изд. М., 1982
Исторический музей. М., 1984
Архитектурные теории XIX в. в России. М., 1986
Наряд московских фасадов. М., 1987
М. Быковский. М., 1988
Большая Садовая, 4. М., 1989
Улица Качалова, 6/2. М., 1990 (соавт.)
The Russian style. L., 1991
Russian design and the fine arts, 1750–1917. N. Y., 1991
Zwischen Bisanz und Moskau: Nationalstil in russischen Kunst. Münch., 1991
Русский стиль. М., 1997
Романтический зодчий модерна: Ф. Шехтель. М., 2000 (совм. с Л. В. Сайгиной)
Московское архитектурное общество в истории русской культуры. 1867–1932. М., 2007
Президенты Императорской Академии художеств. М., 2008.