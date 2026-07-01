КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - российский ис­то­рик ар­хи­тек­ту­ры; член-корреспондент Российский ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук (1994 год), почетный член РАХ (2005 год), доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1991 год).

Окончила МГУ (1953 год), среди учителей - М. А. Ильин, П. Н. Максимов, И. А. Эрн. Работала в НИИ искусствознания, НИИ теории архитектуры и градостроительства, с 1995 года - в НИИ теории и истории изобразительного искусств (все - в Москве). В 1960-е годы стала первым российским исследователем архитектуры Испании, Португалии, Канады и стран Латинской Америки (главы во «Всеобщей истории архитектуры», 1966-1977 годы; монография «Три века искусства Латинской Америки», 1972 год).

Автор основополагающих исследований по теории и истории русской архитектуры XIX - начала XX века, изменивших ценностные представления об исторических стилях и мо­дер­не . Монография Кириченко о храме Христа Спасителя в Москве (2-е издание, 1997 год) фактически была положена в основу проекта воссоздания собора.

Главные темы исследований - содержание и эволюция понятия «национального» в архитектуре России середины XVIII - начала XX века, семантичная значимость архитектуры («Запечатлённая история России», книги 1-2, 2001 год), художественные особенности облика русского города и усадьбы («Русская провинция», 1997 год, совместно с Е. Г. Щеболевой; статьи в книге «Архитектура русской усадьбы», 1998 год).

Научный руководитель и один из авторов труда «Градостроительство России середины XIX - начала XX века» (тома 1-3, 2001-2003 годы). Один из инициаторов воссоздания Общества изу­че­ния русской усадь­бы . Государственная премия Российской Федерации (1998 год).

Сочинения:

Мо­ск­ва на ру­бе­же сто­ле­тий. М., 1977

Рус­ская ар­хи­тек­ту­ра 1830–1910-х гг. 2-е изд. М., 1982

Ис­то­ри­че­ский му­зей. М., 1984

Ар­хи­тек­тур­ные тео­рии XIX в. в Рос­сии. М., 1986

На­ряд мо­с­ков­ских фа­са­дов. М., 1987

М. Бы­ков­ский. М., 1988

Боль­шая Са­до­вая, 4. М., 1989

Ули­ца Ка­ча­ло­ва, 6/2. М., 1990 (со­авт.)

The Russian style. L., 1991

Russian design and the fine arts, 1750–1917. N. Y., 1991

Zwischen Bisanz und Moskau: Nationalstil in russischen Kunst. Münch., 1991

Рус­ский стиль. М., 1997

Ро­ман­ти­че­ский зод­чий мо­дер­на: Ф. Шех­тель. М., 2000 (совм. с Л. В. Сай­ги­ной)

Мо­с­ков­ское ар­хи­тек­тур­ное об­ще­ст­во в ис­то­рии рус­ской куль­ту­ры. 1867–1932. М., 2007

Пре­зи­ден­ты Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии ху­до­жеств. М., 2008.

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