КИРХШЛЕГЕР РУДОЛЬФ
КИРХШЛЕГЕР РУДОЛЬФ- австрийский государственный и политический деятель, юрист, дипломат.
Окончил юридический факультет Венского университета (1940 год). В 1939-1945 годах служил в рядах вермахта, в конце войны в звании капитана преподавал в военной академии Терезианум, был тяжело ранен в апреле 1945 года.
В 1947-1954 годах работал судьёй, затем юристом в Министерстве иностранных дел, участвовал в подготовке Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года и закона о нейтралитете. В 1967-1970 годах посол в Праге.
В 1970 году федеральный канцлер Б. Крайский предложил Кирхшлегеру, как беспартийному, возглавить Министерство иностранных дел в правительстве социалистов. В 1974 году Социалистическая партия Австрии выдвинула Кирхшлегера своим кандидатом в президенты страны. Занимал этот пост в 1974-1986 годах.
Сочинения:
Der Friede beginnt im eigenen Haus: Gedanken über Österreich. W. u. a., 1980.