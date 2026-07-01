КИРХШЛЕГЕР РУДОЛЬФ

КИРХШЛЕГЕР РУДОЛЬФ- австрийский государственный и политический деятель, юрист, дипломат.

Окончил юридический факультет Венского университета (1940 год). В 1939-1945 годах служил в рядах вермахта, в конце войны в звании капитана преподавал в военной академии Терезианум, был тяжело ранен в апреле 1945 года.

В 1947-1954 годах работал судьёй, затем юристом в Министерстве иностранных дел, участвовал в подготовке Го­су­дар­ст­вен­но­го до­го­во­ра о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мой и де­мо­кра­ти­че­ской Ав­ст­рии 1955 года и за­ко­на о ней­тра­ли­те­те. В 1967-1970 годах по­сол в Пра­ге.

В 1970 году фе­де­раль­ный канц­лер Б. Край­ский предложил Кирхшлегеру, как беспартийному, возглавить Министерство иностранных дел в правительстве социалистов. В 1974 году Социалистическая партия Австрии выдвинула Кирхшлегера своим кандидатом в президенты страны. Занимал этот пост в 1974-1986 годах.

Сочинения:

Der Friede beginnt im eigenen Haus: Ge­danken über Österreich. W. u. a., 1980.

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