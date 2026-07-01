КИРХНЕР ЭРНСТ ЛЮДВИГ
КИРХНЕР ЭРНСТ ЛЮДВИГ - немецкий живописец и график.
В 1901 году поступил на архитектурный факультет Высшей королевской технической школы в Дрездене; в 1903-1904 годах учился в Мюнхене в Экспериментальной мастерской свободного и прикладного искусства у В. фон Дебшица и Г. Обриста. Возвратившись в Дрезден, Кирхнер в июне 1905 года совместно с Э. Хеккелем, Ф. Блейлем и К. Шмидт-Ротлуфом организовал общество художников «Мост», положившее начало немецкому экспрессионизму; манифест общества провозглашал отказ от любых догм во имя свободного самовыражения.
В конце 1906 года Кирхнер создал первые портреты («Додо» - подруга художника, Дорис Гроссе). Около 1908 года складывается манера Кирхнера, для которой характерны упрощённые формы, звучные чистые краски, чёткие контуры, резкие контрасты. В творчестве Кирхнера заметны влияния французского постимпрессионизма (прежде всего В. Ван Гога), Э. Мунка, А. Матисса и примитива Африки и Океании. Основные темы его работ - жизнь варьете и цирка, сцены городской жизни; главные персонажи - кокотки, фланёры, щёголи и т. п. Писал также городские пейзажи, работал как график (в технике ксилографии).
В годы 1-й мировой войны Кирхнер служил артиллеристом. Психическая травма, полученная на фронте, отразилась на всём его последующем творчестве, которое становилось всё более трагичным. В 1917 году с целью лечения поселился в Швейцарии, близ Давоса. К концу 1920-х годов стилистика Кирхнера тяготела к так называемой лирической абстракции; писал также альпийские пейзажи. В 1931 году был избран в Прусскую Академию Художеств, в 1937 году исключён из неё. Работы Кирхнера были конфискованы из немецких музеев; часть показана на выставке «Дегенеративное искусство». Политическая ситуация в нацистской Германии усугубила депрессию художника; покончил с собой.
Сочинения:
E. L. Kirchner, G. Schiefler, Briefwechsel, 1910–1935/1938 / Hrsg. W. Henze. Stuttg.; Z., 1990.
Иллюстрация:
Э. Л. Кирхнер. «Туалет» («Женщина перед зеркалом»). 1913–20. Национальный музей современного искусства (Париж). Архив БРЭ.