КИРХНЕР ЭРНСТ ЛЮДВИГ

КИРХНЕР ЭРНСТ ЛЮДВИГ - немецкий живописец и график .

В 1901 году поступил на архитектурный факультет Высшей королевской технической школы в Дрездене; в 1903-1904 годах учился в Мюнхене в Экспериментальной мастерской свободного и прикладного искусства у В. фон Дебшица и Г. Обриста. Возвратившись в Дрезден, Кирхнер в июне 1905 года совместно с Э. Хеккелем, Ф. Блейлем и К. Шмидт-Ротлуфом организовал общество художников «Мост», положившее начало немецкому экс­прес­сио­низ­му ; ма­ни­фест общества про­воз­гла­шал от­каз от лю­бых догм во имя сво­бод­но­го са­мо­вы­ра­же­ния.

В конце 1906 года Кирхнер создал первые портреты («Додо» - подруга художника, Дорис Гроссе). Около 1908 года складывается манера Кирхнера, для которой характерны упрощённые формы, звучные чистые краски, чёткие контуры, резкие контрасты. В творчестве Кирхнера заметны влияния французского пост­им­прес­сио­низ­ма (пре­ж­де все­го В. Ван Го­га), Э. Мун­ка, А. Ма­тис­са и при­ми­ти­ва Африки и Океании. Основные темы его работ - жизнь варьете и цирка, сцены городской жизни; главные персонажи - кокотки, фланёры, щёголи и т. п. Писал также городские пейзажи, работал как график (в технике ксилографии).

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Кирхнер служил артиллеристом. Психическая травма, полученная на фронте, отразилась на всём его последующем творчестве, которое становилось всё более трагичным. В 1917 году с целью лечения поселился в Швейцарии, близ Давоса. К концу 1920-х годов стилистика Кирхнера тяготела к так называемой лирической абстракции; писал также альпийские пейзажи. В 1931 году был избран в Прусскую Академию Художеств, в 1937 году исключён из неё. Работы Кирхнера были конфискованы из немецких музеев; часть показана на выставке «Дегенеративное искусство». Политическая ситуация в нацистской Германии усугубила депрессию художника; покончил с собой.

Сочинения:

E. L. Kirchner, G. Schiefler, Briefwe­chsel, 1910–1935/1938 / Hrsg. W. Henze. Stuttg.; Z., 1990.

Иллюстрация:

Э. Л. Кирх­нер. «Туа­лет» («Жен­щи­на пе­ред зер­ка­лом»). 1913–20. На­цио­наль­ный му­зей сов­ре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­риж). Архив БРЭ.

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