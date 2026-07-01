КИРХЕНКАМПФ

КИРХЕНКАМПФ - в Гер­ма­нии в пе­ри­од гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры 1933-1945 годов:

1) по­ли­ти­ка уни­фи­ка­ции Церк­ви и её под­чи­не­ния государственной вла­сти;

2) про­ти­во­бор­ст­во ме­ж­ду различными те­че­ния­ми ка­то­лических и про­тес­тант­ских церк­вей по во­про­сам взаи­мо­от­но­ше­ний с го­су­дар­ст­вом;

3) со­про­тив­ле­ние церк­вей гит­ле­ров­ско­му ре­жи­му.

Термин «Кирхенкампф» вошёл в оборот в 1933 году в ходе дискуссии между движением Германских христиан (Deutsche Christen), выступавшим за интеграцию протестантских церквей в нацистскую систему власти, и представителями так называемой Исповеднической церкви (Bekennende Kirche; протестантская), отвергавшими такую позицию.

По­дав­ле­ние хри­сти­ан­ст­ва бы­ло важ­ной идео­ло­гической и по­ли­тической це­лью гит­ле­ров­ско­го ре­жи­ма. Не­смот­ря на под­пи­са­ние 20.07.1933 года на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми со Святым Пре­сто­лом кон­кор­да­та , гарантировавшего сохранение Римско-католической церковью её позиций в Германии, после провозглашения гитлеровским правительством в 1934 году лозунга о «деконфессионализации общественной жизни» преследованиям подверглись представители, как протестантских церквей, так и католической.

Были запрещены действовавшие под их патронажем объединения и союзы, закрыты многие католические монастыри и конфессиональные школы, подавлялась церковная пресса, по обвинению в нарушении законов и антигосударственной деятельности в судебном порядке преследовались священнослужители и члены монашеских орденов, контролировалось богослужение и пр.

Наиболее сильным преследованиям подверглась Исповедническая церковь, многие священнослужители которой были арестованы. Репрессивные меры нацистских властей в отношении Римско-католической церкви в Германии побудили па­пу Рим­ско­го Пия XI выступить в марте 1937 года с энцикликой «Mit brennender Sorge», осудившей притеснения католиков в Германии.

Хотя часть представителей клира германских христианских церквей и часть прихожан осуждали антисемитизм и агрессивную внешнюю политику нацистских властей, однако в основной своей массе немцы-христиане после 1933 года солидаризировались с гитлеровским режимом и выказывали недовольство лишь чрезмерным вмешательством государства в церковную жизнь.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)