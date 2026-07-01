КИРХЕНКАМПФ
КИРХЕНКАМПФ - в Германии в период гитлеровской диктатуры 1933-1945 годов:
1) политика унификации Церкви и её подчинения государственной власти;
2) противоборство между различными течениями католических и протестантских церквей по вопросам взаимоотношений с государством;
3) сопротивление церквей гитлеровскому режиму.
Термин «Кирхенкампф» вошёл в оборот в 1933 году в ходе дискуссии между движением Германских христиан (Deutsche Christen), выступавшим за интеграцию протестантских церквей в нацистскую систему власти, и представителями так называемой Исповеднической церкви (Bekennende Kirche; протестантская), отвергавшими такую позицию.
Подавление христианства было важной идеологической и политической целью гитлеровского режима. Несмотря на подписание 20.07.1933 года нацистскими властями со Святым Престолом конкордата, гарантировавшего сохранение Римско-католической церковью её позиций в Германии, после провозглашения гитлеровским правительством в 1934 году лозунга о «деконфессионализации общественной жизни» преследованиям подверглись представители, как протестантских церквей, так и католической.
Были запрещены действовавшие под их патронажем объединения и союзы, закрыты многие католические монастыри и конфессиональные школы, подавлялась церковная пресса, по обвинению в нарушении законов и антигосударственной деятельности в судебном порядке преследовались священнослужители и члены монашеских орденов, контролировалось богослужение и пр.
Наиболее сильным преследованиям подверглась Исповедническая церковь, многие священнослужители которой были арестованы. Репрессивные меры нацистских властей в отношении Римско-католической церкви в Германии побудили папу Римского Пия XI выступить в марте 1937 года с энцикликой «Mit brennender Sorge», осудившей притеснения католиков в Германии.
Хотя часть представителей клира германских христианских церквей и часть прихожан осуждали антисемитизм и агрессивную внешнюю политику нацистских властей, однако в основной своей массе немцы-христиане после 1933 года солидаризировались с гитлеровским режимом и выказывали недовольство лишь чрезмерным вмешательством государства в церковную жизнь.