КИРГИЗИЯ

КИРГИЗИЯ - Кыргызская Республика.

Киргизия - государство в Центральной Азии. На севере граничит с Казахстаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем, на юго-западе - с Таджикистаном, на западе - с Узбекистаном. Площадь 199,9 тысяч км2. Население 5,3 миллионов человек (2008). Столица - Бишкек. Денежная единица - сом. Государственный язык - киргизский; статус официального языка имеет русский язык (с 2001). В административном отношении территория Киргизии состоит из 7 областей и 2 городов республиканского подчинения.

Киргизия - член СНГ (1991), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; 1992), ООН (1992), ОБСЕ (1992), Организации экономического сотрудничества (1992), Организации Исламская конференция (ОИК; 1992), МВФ (1992), МБРР (1992), ВТО (1998), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС; 2001), Ев­ра­зий­ско­го эко­но­мического со­об­щест­ва (2001).

Кир­ги­зия с древ­ней­ших вре­мён до вхо­ж­де­ния в со­став Рос­сий­ской им­пе­рии.

Па­мят­ни­ки па­лео­ли­та на территории Киргизии представлены местонахождениями и стоянками с переотложенными слоями. Древнейшие находки относят к нижнему палеолиту; для Мустье выделяют не менее двух традиций (в том числе с компонентами Солютре и Соан); в верхнем палеолите сохранялись традиции, связанные с более восточными культурами, отмечается влияние с Ближнего Востока. В ме­зо­ли­те существенно возрастает плотность заселения, выделяют местную обиширскую культуру (названа по гротам Обишир в верховьях реки Сох) с равнинными и горными пещерными местонахождениями, памятники высокогорных районов Тянь-Шаня (близки памирским) и др. Неолит изучен слабо; ряд памятников в горных районах и в Ферганской долине со специфической индустрией, для которой характерны микролиты, близки культуре раннего Гиссара; этой эпохой датируются и ранние петроглифы.

В бронзовом веке на значительной части территории Киргизии распространяется андроновская культура (алакульская и фёдоровская культуры этой общности). Финалом бронзового века датируется ряд местонахождений керамики и кладов бронзовых орудий и оружия (Сокулукский, Каракольский, Шамшынский и др.), относимых исследователями к ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ре . На материалах этих кладов выделяется особый семиреченский очаг металлообработки. К бронзовому веку относят и ряд древних горных выработок в северных отрогах Туркестанского и Алайского хребтов, где добывались медь, серебро, свинец. В конце 2-го тысячелетия - 8/7 века до нашей эры в северной, восточной и юго-восточной Фергане существовала чустская культура (названа по памятникам у города Чуст), для которой отмечены иерархия поселений, несколько типов построек, свидетельствующие о многообразии традиций, связи с памятниками Ташкентского оазиса, Согда и др.

Сако-массагетскому кругу культур принадлежат древности начала железного века, в том числе огромные курганы, сопоставляемые с «царскими», известными по раскопкам на Саяно-Алтае и территории Восточного Казахстана. Около середины 2 века до нашей эры большая часть территории Киргизии вошла в состав государства усуней. Выделяют чельпекскую группу памятников, сопоставляемую с саками, подчинёнными усуням, памятники типа Кенкольского могильника и др. Среди памятников, сопоставимых с древностями эпохи Великого переселения народов в Европе: погребение женщины в ущелье Шамшы, кенотаф Джалпак-Тюбе и др. (среди находок - золотые диадема, маски, в том числе с имитацией татуировки и глазами из сердолика, колты, другие украшения, нефритовые браслеты, железный меч, римская стеклянная чаша и др.).

Памятники Ферганы раннего железного века сопоставляют с упоминавшимся в китайских источниках государством Давань на Великом шёлковом пути, которое было известно как источник киновари, золота, железа и славилось конями «небесной» породы. Известны имена царей (Мугуа, Чан Фынь, Яньлю), власть которых ограничена советом старейшин, упоминаются более 70 городов, сильное войско. В последние годы 2 века до нашей эры Давань в союзе с Кангюем противостоял китайской агрессии на запад и был на непродолжительное время завоёван. Объединение, на основе которого сложился Давань, сформировалось в рамках эйлатанско-актамской культуры 7-4 века до нашей эры, сменившей чустскую (смотри в статье Эйлатан). Памятники расцвета этой традиции (скотоводческой в предгорьях, земледельческой с искусственным орошением в аридной зоне и нижнем течении рек) объединяют в карабулакскую культуру. С городом Эрши, столицей Даваня, отождествляют городище Мархамат (на территории современного Узбекистана), Шурабашат, возможно, был известен как город Ю; кроме городов, изучались крепости и сельские усадьбы, большинство которых были укреплены (Кайрагач и др.). Период 5-6 века нашей эры расценивают как время сравнительного упадка, объясняемого как внутренними причинами, так и завоеваниями, в том числе хионитов и эфталитов, установивших контроль и над территорией Киргизии.

В середине 6 века территория Киргизии вошла в состав Первого Тюркского каганата, после распада которого северные области современной Киргизии остались в составе Западного Тюркского каганата; южной ставкой его кагана после 618 был Суяб (в районе современного города Токмак в Чуйской долине). К 704 власть ослабевших тюрков свергли «жёлтые» тюргеши, возглавляемые Учэлиг-каганом. В 711 их разгромили отряды Второго (Восточного) Тюркского каганата под командованием Тоньюкука, но вскоре власть захватили «чёрные» тюргеши, возглавляемые Чабышчором Сулуком (правил около 716-738). После его смерти началась смута и в середине 8 века к власти пришло другое объединение тюркоязычных племён - карлуки, ушедшие из Восточного Туркестана в связи со становлением Уйгурского каганата. В 7-8 века политическим объединениям, включавшим территорию Киргизии, приходилось отражать с востока натиск китайской империи династии Тан, а с 8 века они стали одной из ведущих сил сопротивления арабскому завоеванию Средней Азии. Местные традиции, дальние связи государств и культур 7-10 века на территории Киргизии, массовые переселения согдийцев, начавшиеся после арабского завоевания Согда в 8 веке, и другие факторы способствовали синтезу культур и расцвету городской жизни (Красная речка, Ак-Бешим и др.). К середине 10 века арабы завершили завоевание Средней Азии. К этому времени относятся первые упоминания о проживании на Тянь-Шане тюркоязычных киргизских племён. В середине 10 - середине 12 века территория Киргизии стала центром Караханидского государства (смотри в статье Караханиды). В 960 по воле кагана Сатук Богра-хана 200 шатров тюрков приняли ислам, сын кагана Муса объявил ислам государственной религией. При Караханидах на территории Киргизии наблюдался экономический и культурный подъём. К 11 веку в Киргизии сложились феодальные отношения, наряду с частным землевладением распространилось условное пожалование земельного надела - икта.

Таласская долина стала крупным центром добычи серебра и других металлов, города Баласагун и Узген - ремесленными и торговыми центрами. Высокий уровень городской культуры подтверждается раскопками в Карабулаке. Ярким свидетельством расцвета культурной жизни на территории Киргизии в 10-12 веках являются такие литературные памятники на тюркском языке, как «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни, «Диван лугат-ат-тюрк» Махмуда Кашгари.

В середине 12 века государство Караханидов распалось на владения карлуков (в Узгене и в районе реки Или), кипчаков и канглы (в Прииссыккулье). Эти владения находились в вассальной зависимости от державы Хорезмшахов и государства каракитаев Западного Ляо. После вторжения Чингисхана в Среднюю Азию в 1219 году владетели карлуков, канглы и кипчаков признали его власть и приняли активное участие в завоевательных походах. В это время на территорию Киргизии переселилось большое число монгольских и тюркских кочевых племён (свыше 200 тысяч человек), вытеснивших часть местного населения в Кашгарию и Мавераннахр. Господствующей формой хозяйства в Северной Киргизии стало кочевое скотоводство. После распада в 1260 Монгольской им­пе­рии Киргизия вошла в состав монгольского Чагатайского улуса, а в 1348 - государства Моголов (Моголистана), которое подчинило себе также Кашгарию и Семиречье, включая северную часть Ферганской долины. В 14 веке в Моголистан неоднократно вторгались войска Тимуридов. В начале 16 века, спасаясь от набегов кочевых узбеков и казахов, часть ферганских моголов под предводительством Бабура переселилась в Индию, где ими была создана Могольская империя, а остальные ушли в Кашгарию.

В 13-14 веках в районы Саяно-Алтая, Прииртышья, Восточного Тянь-Шаня и Китая переселились енисейские кыргызы. Впоследствии их потомки в Центральном и Восточном Тянь-Шане и на Памире, смешавшись с монголами, карлуками, канглы и кипчаками, а в 16-17 века - с племенами казахско-ногайского и ойратского (калмыцкого) или западно-монгольского происхождения, стали этнической основой киргизов. К 15-18 векам относится, по-видимому, формирование основной части киргизского народного эпоса «Манас», передававшегося из поколения в поколение сказителями и поэтами-импровизаторами - акынами.

В середине 14 - конце 16 века родоплеменные объединения киргизов во главе с их предводителями - манапами фактически были независимыми. В 17 веке киргизские племена в союзе с казахами вели упорную борьбу против Джун­гар­ско­го хан­ст­ва , в 17 - начале 18 века активно участвовали в государственной жизни Восточного Туркестана (ныне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР).

Со 2-й половины 18 века киргизские манапы стали искать покровительства Российской империи для защиты от угрозы китайского вторжения. Начало киргизско-российским отношениям положило посольство чуйских киргизов в Санкт-Петербург в конце 18 века. В 1814 и 1824 посольства иссык-кульских киргизов были посланы к российским властям Западной Сибири. В 1820-40-х годах киргизы попали под власть Кокандского ханства, в результате чего киргизско-российские связи прервались на несколько десятилетий. Кокандцы возвели в киргизских кочевьях крепости Пишпек (ныне Бишкек), Токмак, Куртка, Дароот-Коргон.

Основу экономики киргизов в 1-й половине 19 века составляло экстенсивное кочевое и полукочевое скотоводство. Земледелие, домашние промыслы и ремёсла были в основном распространены на юге - в восточной части Ферганской долины. Торговля с купцами из соседних областей носила меновой характер. Хозяйственное развитие тормозилось внутренними усобицами. С середины 19 века активно развивалось частное землевладение (мильк), появился институт вакфа, в то же время сохранялись община и общинное землевладение (замини джамоат). Широкое распространение получила отработочная рента, а также издольщина (чайрикерство). Очень тяжёлой для населения Киргизии была налоговая политика кокандских ханов. Киргизы платили подымный сбор с каждой юрты (тюндюк-зякет), налог на овец (койзякет) и поземельный налог (харадж). В пользу духовенства выплачивался подушный налог (битир) и подоходный налог (ушур). Экономический гнёт неоднократно становился причиной восстаний киргизов против кокандских властей: в 1842-43 - иссык-кульских киргизов, в 1845 - ошских, в 1857-58 - таласских и чуйских, в 1871 - алайских, в 1873-1876 - всех южных киргизов (смотри Антикокандские восстания).

Кир­ги­зия в со­ста­ве Рос­сий­ской им­пе­рии.

С середины 19 века вырос авторитет России среди киргизских племён, и укрепились российско-киргизские торговые связи. Переход под власть Российской империи киргизы рассматривали как средство освобождения от кокандского владычества и защиты от опустошительных китайских и казахских набегов. Первыми подданство России приняли иссык-кульские киргизы, затем жители Чуйской долины, Тянь-Шаня и Таласской долины. К 1863 году вся Северная Киргизия, на территории которой проживало большинство киргизского народа, добровольно вошла в состав Российской империи. Южные районы Киргизии, где, помимо киргизов, проживало большое количество узбеков, были присоединены к ней с завоеванием в 1876 Кокандского ханства. Киргизия входила в состав Туркестанской области (1865-1867), затем Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1918). Земли, населённые киргизами, делились между 4 областями: Семиреченской (образована в 1867; в 1882-98 в составе Степного генерал-губернаторства), Сырдарьинской (1867), Ферганской (1876) и Самаркандской (1887).

С вхождением Киргизии в состав России было запрещено рабство, прекратились разорительные внутренние усобицы и опустошительные набеги извне. Под властью России ускорился переход к оседлости северо-киргизских родов, получили развитие товарно-денежные отношения, киргизские земли постепенно втягивались в общероссийский рынок.

Проникновение в Киргизию новых форм хозяйствования во многом было связано с массовым притоком на её территорию уральских казаков и крестьян из центральных и южных губерний Российской империи. С ними в киргизских хозяйствах появились усовершенствованные сельскохозяйственные орудия и средства транспорта, возникли мелкие предприятия, занимавшиеся переработкой сельскохозяйственной продукции. В последней трети 19 века на юге Киргизии зародилась горнодобывающая промышленность, в частности угольная. Наиболее значительными были копи в Кызыл-Кые и Сулюкте. Нефть добывалась в местности Майли-Сай (Майлуу-Суу). Однако промышленный капитализм в Киргизии в конце 19 - начале 20 века развития не получил. Национальная буржуазия не сложилась, число наёмных рабочих не превышало нескольких тысяч человек (рекрутировались в основном из числа русских переселенцев). Подавляющее большинство киргизов продолжало жить в условиях натурального хозяйства при сохранении клановых обычаев и традиций.

С включением в состав Российской империи киргизская знать была уравнена в правах с российским дворянством, а киргизы получили право обучаться в созданных российскими властями на местах светских школах и учебных заведениях. До этого на территории Киргизии существовали лишь мусульманские конфессиональные школы - мекбеты и мед­ре­се , в ко­то­рых ве­лось пре­по­да­ва­ние Ко­ра­на на арабском языке. К 1913 году в Киргизии действовали 107 русско-туземных школ, 1 гимназия и 2 прогимназии, где обучались 7 тысяч человек, среди них только 574 киргиза - дети манапов и баев. Вплоть до 1917 продолжали оставаться неграмотными 99% киргизов, киргизской письменности как таковой не существовало. В начале 20 века были предприняты первые попытки издания книг на киргизском языке с использованием арабской графической основы - в 1911 опубликована книга «Зильзеле» («Землетрясение») Клыча Мамырканова, в 1913 - «Азбука» Ишеналы (Ишангали) Арабаева и «Тары Киргизия» («История Киргизии») Османалы Садыкова.

В составе Российской империи в Киргизии были сделаны первые шаги в развитии системы здравоохранения. К 1913 в Киргизии действовали 6 больниц и 30 амбулаторий. Массовые прививки, в частности от оспы, позволили снизить уровень смертности киргизского населения.

В политическом отношении коренное население Киргизии в конце 19 - начале 20 века было в основном пассивным. Определённую активность проявляли лишь манапы и мусульманское духовенство, которые в 1905 приняли участие в Конгрессе туркестанских мусульман, положившем начало движению, а затем партии «Алаш» (в 1917-19 её секция действовала в Пишпеке). С началом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Киргизии произошли волнения русских рабочих в Кызыл-Кые и Сулюкте, были проведены политические митинги в Пишпеке. Почтовые служащие и телеграфисты Пишпека, Токмака и Пржевальска присоединились к Ок­тябрь­ской все­об­щей по­ли­ти­че­ской стач­ке 1905, в ря­де уез­дов име­ли ме­сто кре­сть­ян­ские вол­не­ния про­тив во­ло­ст­ных упра­ви­те­лей и аиль­ских стар­шин.

Столыпинская аграрная реформа, в результате которой в Киргизию переселилось значительное число крестьян из центральных губерний России, а в переселенческий фонд были отмежёваны земли, традиционно обрабатывавшиеся киргизами, вызвала заметное недовольство коренного населения края. В годы 1-й ми­ро­вой вой­ны ухудшение экономического положения, мобилизация на тыловые работы в прифронтовую зону стали причиной присоединения киргизов к Среднеазиатскому восстанию 1916. Его очаги на территории Киргизии были подавлены войсками и вооруженными отрядами русских поселенцев. Часть участников восстания бежала в Китай.

Со­вет­ская Кир­ги­зия.

В марте 1917 года возникли Советы рабочих и солдатских депутатов в Пишпеке, Кызыл-Кые, Оше и других городах. К середине 1918 советская власть была установлена на всей территории Киргизии, в основном мирным путём. В конце апреля 1918 Киргизия вошла в Туркестанскую Советскую Республику (именовалась также Туркестанской Советской Федеративной Республикой), в марте 1920 - в Туркестанскую АССР в составе РСФСР.

Социально-экономические преобразования, начатые большевиками, вызвали сопротивление части местного населения, принявшего участие в басмаческом движении (смотри Басмачество). В августе и декабре 1918 басмачи подняли мятежи в сёлах Таласской и Чуйской долин, в сентябре 1919 временно захватили города Ош и Джалал-Абад. В ноябре 1920 вспыхнул эсеровский мятеж в Нарыне. В союзе бас­ма­ча­ми в 1918-20 действовали сформированная из русских поселенцев «Крестьянская армия» под командованием К. И. Монстрова, белогвардейские и белоказачьи части, вторгавшиеся в Киргизию с территории Китая. Басмаческое движение в Киргизии было окончательно подавлено только в 1930-х годах, часть местного населения бежала в Китай и Афганистан.

В 1920-х годах советской властью были заложены основы киргизской государственности. 14.10.1924 в составе РСФСР образована Кара-Киргизская АО, 25.5.1925 она была переименована в Киргизскую АО, а 1.2.1926 преобразована в Киргизскую АССР , в 1929 принята первая киргизская конституция. Поскольку юг Киргизии в 1920-х годах был охвачен антисоветским движением, то первоначально все преобразования советской власти касались только северных киргизских земель. В 1921-1922 там была проведена земельно-водная реформа, по которой около 6 тысяч безземельных и малоземельных семей за счёт перераспределения, а также экспроприации байских, манапских владений и крупных поместий русских поселенцев получили 199 тысяч десятин удобной земли. В южных районах эта реформа началась в 1927.

В 1928 году хозяйство Киргизии достигло довоенного уровня, посевные площади (свыше 670 тысяч га) и общее поголовье скота превысили показатели 1913. В 1929 в сельском хозяйстве Киргизии началась массовая коллективизация. К началу 1941 в колхозы было объединено 98,9% крестьянских хозяйств. Площадь обрабатываемых земель увеличилась по сравнению с 1913 в 1,7 раза, орошаемых земель - в 2 раза, посевов хлопка - в 3 раза. Начали возделываться новые для Киргизии культуры: сахарная свёкла, табак, подсолнечник и др.

Од­но­вре­мен­но с кол­лек­ти­ви­за­ци­ей ускоренными темпами проводилась индустриализация республики. В 1928-40 построены и введены в эксплуатацию 140 промышленных предприятий и электростанций, в том числе Кадам-Джайский сурьмяный комбинат, Фрунзенский и Кара-Сууйский ремонтно-механические заводы, нефтепромысел Чангыр-Таш, мясокомбинаты, табачные фабрики, сахарные заводы, рудники Кок-Джангак, Таш-Кумыр, новые шахты в Кызыл-Кые, Сулюкте, Аламединская ГЭС и др. Объём валовой продукции промышленности Киргизии к 1940 возрос в 9,9 раза (крупной промышленности - в 153 раза) по сравнению с 1913. В 1940 на долю Киргизии приходилось 88% угля, добываемого в республиках Средней Азии. В результате развития промышленности удельный вес городского населения в 1913-39 увеличился с 12 до 19%.

По при­ня­той 05.12.1936 Кон­сти­ту­ции СССР Киргизия стала Киргизской Советской Социалистической Республикой (Киргизской ССР). В марте 1937 5-й Чрезвычайный съезд Советов Киргизии принял новую конституцию республики Киргизии. На территории Киргизии 21.11.1939 было образовано 5 областей: Ошская, Иссык-Кульская, Тянь-Шаньская (Нарынская), Джалал-Абадская и Фрунзенская.

Социально-экономические преобразования в Киргизии сопровождались изменением общественных отношений, традиций, быта киргизов: было установлено юридическое равноправие мужчин и женщин (1917), запрещены многожёнство и калым (1921). К 1939 уровень грамотности населения Киргизии достиг 79,8%, число учащихся возросло до 334 тысяч человек. Были открыты 33 средних специальных и 6 высших учебных заведений. Медицинские мероприятия способствовали ликвидации социальных болезней, прежде всего туберкулёза, резко увеличилась рождаемость и снизилась смертность. В 1940 в Киргизии действовали 112 больниц и несколько сотен амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В 1920-30-х годах с помощью российских учёных выработана литературная норма киргизского языка. В 1926-40 киргизский язык был переведён с арабской графической основы на латиницу, а затем на кириллицу. Активно формировалась киргизская интеллигенция. Зарождение и начальный этап развития письменной киргизской литературы связаны с именами корифеев устной акынской поэзии Токтогула Сатылганова, Тоголока Молдо, а также с творчеством писателей и поэтов А. Токомбаева, Т. Садыкбекова, К. Маликова, Дж. Турусбекова, М. Элебаева и др.

Большую помощь в осуществлении глубоких социально-экономических преобразований в Киргизии оказали специалисты, направлявшиеся для работы в республику из РСФСР и других республик СССР (учителя, врачи, инженеры, учёные, высококвалифицированные рабочие). Это способствовало значительному росту численности в Киргизии (особенно в её северных, наиболее индустриализированных районах) русского и русскоязычного населения.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны в Красную Армию были мобилизованы свыше 300 тысяч жителей Киргизии, 72 из них за проявленное в боях мужество удостоены звания Героя Советского Союза. Под командованием бывшего военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора И. В. Панфилова была сформирована 316-я (8-я гвардейская) дивизия, отличившаяся в боях под Москвой. Горнорудная промышленность Киргизии снабжала оборонную отрасль СССР вольфрамовым концентратом, ртутью и сурьмой, вся Средняя Азия получала киргизский уголь. В Киргизию были эвакуированы 30 заводов и фабрик из южных областей РСФСР и Украины, введены в строй 38 новых промышленных предприятий, в результате чего изменилась структура промышленности республики: удельный вес металлообрабатывающей промышленности вырос с 13,3% в 1940 до 38,2% в 1945. Значительно увеличилось число рабочих и служащих, в том числе за счёт эвакуации около 140 тысяч человек из западных районов СССР. В годы войны Киргизия стала также одним из мест депортации поволжских немцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и др. (в 1957 эти народы были реабилитированы, их представителям было разрешено вернуться на родину).

Во время Великой Отечественной войны коллективы киргизских научно-исследовательских учреждений и эвакуированных в Киргизию институтов Академии Наук СССР активно вели разработку тем оборонного и народно-хозяйственного значения. В августе 1943 был открыт Киргизский филиал Академии Наук СССР (в 1954 преобразован в Академию Наук Киргизской ССР). В июне 1941 создан Киргизский драматический театр, в 1942 - Фрунзенская студия кинохроники (с 1961 киностудия «Киргизфильм»).

После 1945 года продолжалось быстрое поступательное развитие республики. К концу 1980-х годов введены в строй свыше 300 промышленных предприятий и электростанций, созданы новые отрасли промышленности. В общесоюзном разделении труда Киргизия выступала как крупный производитель цветных металлов (сурьма, ртуть), сельскохозяйственных машин, электротехнических изделий и приборов, шерстяных и шёлковых тканей, сахарного песка, строительных материалов и др. Значительное развитие получили также производство металлорежущих станков, автоматических линий для машиностроения, медицинских приборов, физических приборов. Продукция завода сельскохозяйственного машиностроения имени М. В. Фрунзе, «Киргизавтомаша», завода физических приборов, «Тяжэлектромаша» и др. поступала во все республики СССР и почти в 60 зарубежных государств, в том числе в Японию и ФРГ. Сверхчистая сурьма Кадам-Джайского сурьмяного комбината стала эталоном на мировом рынке. По сравнению с 1940 производство электроэнергии в республике к концу 1980-х годов возросло более чем в 60 раз, нефти - в 12 раз, угля - в 2,5 раза, хлопка-сырца - в 7 раз, хлопчатобумажных тканей - в 90 раз, шерстяных тканей - в 30 раз, мяса - почти в 4 раза, сахара-песка - более чем в 2 раза.

К 1970 году уровень грамотности населения Киргизии достиг 99,7%. К началу 1980-х годов в республике действовали 1,8 тысяч общеобразовательных школ всех видов, 70 профессионально-технических учебных заведений, 9 вузов, 7 театров, 263 больницы. Киргизская Академия Наук стала крупным научным центром, в котором трудились около 8 тысяч учёных. Ежегодный тираж книг и брошюр, издаваемых на киргизском языке, превысил 4,3 миллиона экземпляров (в 1940 - 1,28 миллиона экземпляров), а годовой тираж газетно-журнальных изданий составил свыше 240 миллионов экземпляров. В тесном контакте с русской советской литературой продолжалось развитие киргизской литературы. Всесоюзного читателя и широкую известность за пределами СССР приобрели произведения Ч. Айтматова.

Принятая в 1978 новая конституция Киргизии отразила качественные изменения, происшедшие в развитии национальной государственности киргизского народа в советский период, и одновременно законодательно закрепила правовые гарантии суверенитета Киргизской ССР. Последнее в дальнейшем имело немаловажное значение для достижения Киргизией полной государственной самостоятельности.

Всё более усиливавшиеся к концу 1980-х годов негативные явления в жизни советского общества в полной мере проявлялись и в Киргизии. Они усугублялись клановыми противоречиями, которые сохранялись, несмотря на все попытки их искоренения советской властью, поскольку были обусловлены естественно-географическим и культурно-историческим делением страны на южную и северную части. Север Киргизии был более модернизирован, индустриализован и «русифицирован». Юг (прежде всего районы, примыкающие к Ферганской долине) оставался в основном земледельческим (хлопок, бахчевые культуры и т.д.) и более патриархальным. Наиболее влиятельными киргизскими кланами на севере республики были чуйский и таласский, на юге - ичкилики и отуз уул. Межклановое соперничество дополнялось межнациональными противоречиями - между киргизами и русскоязычным населением на севере, киргизами и узбеками - на юге республики. В советские годы в Киргизии действовала негласная формула, в соответствии с которой все высшие посты в республике распределялись между северными и южными киргизами, русскими и узбеками и соблюдалась определённая очерёдность в их занятии. Это позволяло обеспечивать политическую стабильность в республике.

Огромные успехи, достигнутые Киргизией за годы советской власти в экономическом развитии, а также в сфере образования и культуры, формирование многочисленной прослойки национальной интеллигенции, специалистов и управленцев имели далеко идущие последствия. С 1970-х годов происходило постепенное вытеснение представителей «нетитульных наций» из непроизводственных сфер киргизского общества, наблюдался быстрый рост националистических настроений, особенно в среде киргизской интеллигенции и молодёжи. Этот процесс разворачивался на фоне явного разложения советского партийно-государственного аппарата, роста коррупции, усиления национального и кланового протекционизма и складывания в Киргизии, как и в других среднеазиатских республиках СССР, режима, при котором партийные и государственные чиновники всё больше превращались из управленцев и распределителей ресурсов в фактических владельцев государственной собственности.

В условиях перестройки в Киргизии раньше, чем в других среднеазиатских республиках СССР, сформировалась политическая оппозиция. Уже в 1988 году здесь было создано несколько массовых организаций национальной ориентации, оформленных как партии и народные движения. Наиболее влиятельными из них были Партия национального возрождения «Асаба», движение «Ашар», Демократическая партия свободной Киргизии и др. 1.10.1989 вступил в силу закон, провозгласивший единственным государственным языком на территории Киргизии киргизский язык. В условиях поляризации политических сил и активизации киргизского национального движения представители других народов, проживавших на территории Киргизии, также начали создавать собственные организации. Национально-культурные движения меньшинств (русских, корейцев, уйгур, татар, башкир, узбеков, евреев) объединились в Союз гражданского согласия. Неформальные национальные объединения возникли на местах. Нараставшие межнациональные противоречия, особенно на юге Киргизии, в местах совместного проживания киргизов и узбеков, в июне 1990 вылились в кровавые столкновения в городе Ош, в которых участвовали свыше 30 тысяч человек и погибли, по официальным данным, около 300 человек.

Ошские события способствовали углублению политического кризиса в Киргизии, окончательно подорвали авторитет действующих властных структур. В 1990 силы оппозиции объединились в Киргизское демократическое движение (КДД). В сентябре 1990 члены КДД провели голодовку, требуя смещения с поста 1-го секретаря киргизской компартии А. М. Масалиева (освобождён от должности в апреле 1991). КДД распространило «Декларацию о суверенитете», получившую поддержку населения. В октябре 1990 Верховный Совет Киргизии под давлением оппозиционных сил ввёл должность президента Киргизской ССР. Им был избран беспартийный А. А. Акаев. 14.12.1990 был принят закон, в соответствии с которым президент стал главой высшей законодательной и исполнительной власти, а 15.12.1990 - Декларация о государственном суверенитете Киргизской Республики. После августовского кризиса 1991 парламент Киргизии 31.8.1991 принял Декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан, компартия Киргизии была запрещена (позднее восстановлена под другим названием), её имущество конфисковано.

Кыр­гыз­ская Рес­пуб­ли­ка.

С обретением государственного суверенитета правительство Киргизии взяло курс на проведение радикальных рыночных реформ, программа которых была подготовлена экспертами МВФ и Всемирного банка. Результатами этих реформ, а также нарушения традиционных экономических связей с Россией и другими бывшими республиками СССР стали острый экономический кризис и глубокие изменения в структуре киргизской экономики. Производство промышленной продукции в Киргизии к 2001-02 снизилось по сравнению с 1991 на 68%, доля ресурсодобывающих отраслей (золото, ртуть, сурьма, редкие металлы) и гидроэнергетики в структуре промышленного производства выросла с 9 до 60%, значительная часть предприятий была закрыта (из сохранившихся рентабельны менее 50%). Соответствующим образом изменилась и структура занятости населения, произошла его аграризация: доля занятых в сельском хозяйстве выросла с 34,5 до 52,9%, доля занятых в промышленности сократилась с 18,1 до 8,2%. Численность сельского населения превысила 65%. Киргизия превратилась из индустриально-аграрной в аграрно-индустриальную страну, важнейшая отрасль экономики которой - сельское хозяйство.

После 1991 в ходе рыночных реформ ускоренными темпами проводилась в жизнь программа приватизации. К началу 2000-х годов, по различным оценкам, были приватизированы около 70% предприятий, введена частная собственность на землю (законы 1994, 1997), в негосударственном секторе стало производиться свыше 90% промышленной и 93% сельскохозяйственной продукции.

Рыночные реформы сопровождались инфляцией, пик которой пришёлся на 1993 (466%; в 2007 составила 20,1%) и совпал с введением киргизской национальной валюты - сома. Возникли хронический дефицит государственного бюджета (сохранялся до 2001) и крупная внешняя задолженность (свыше 2 миллиардов долларов США; главные кредиторы - МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Россия, Япония, Турция, Германия).

Следствием изменений, происходивших в сфере экономики, финансов, а также отношений собственности, стало быстрое социальное расслоение киргизского общества. Уровень жизни подавляющего большинства населения резко снизился, возникла хроническая безработица. В начале 2000-х годов, по официальным данным, 52,3% населения Киргизии относилось к бедным, из них 17,8% - к крайне бедным. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2002 равнялась 34,5 долларам США (в 2007 - 102 долларам США), минимальная - около 2,13 долларов США, среднемесячная пенсия - 10,3 долларов США.

Процессы, протекавшие в политической и социально-экономической сферах Киргизии, вызвали серьёзные демографические сдвиги. Из Киргизии начался массовый выезд представителей «нетитульных наций», прежде всего русских, что, в свою очередь, ещё больше осложнило экономическую ситуацию, поскольку страну покидали, прежде всего, квалифицированные работники производственной сферы. Уступки правительства Киргизии русскоязычному населению (открытие в 1993 в Бишкеке Кыргызско-Российского Славянского университета, внесение в Конституцию Киргизии в 1996 и 2001 поправок, сделавших русский язык официальным наравне с киргизским) лишь частично улучшили положение русскоязычного населения. Численность русских и их удельный вес в составе населения Киргизии снизились с 923 тысяч человек (21,5%) в 1989 до 515 тысяч человек (9,9%) в 2007 [за 1990-1999 сократилось также число украинцев (со 108 до 50 тысяч человек), немцев (со 101 до 21 тысячи человек) и др.]. Значительных размеров достигла трудовая эмиграция как представителей «нетитульных наций», так и самих киргизов. По данным Всемирного банка, Киргизия занимает 4-е место в мире по доле в ВВП денежных переводов от граждан, работающих за рубежом (27,4%). В 2007 киргизские трудовые мигранты (главным образом из России) перечислили в Киргизию сумму, почти равную бюджету республики (около 1 миллиарда долларов США).

Первое время после обретения суверенитета в Киргизии действовала конституция 1978, в которую вносились отдельные изменения. Своими указами от 2.12.1991 и 12.2.1992 А. Акаев взял на себя основные функции управления страной, обосновав это решение необходимостью преодолеть «агрессивное противодействие агрессивной части парламента рыночным реформам». 5.5.1993 была принята новая Конституция Киргизии, которая закрепила широкие властные полномочия президента, в том числе право определять структуру и персональный состав правительства (с 1996 президент Киргизии стал делать это единолично, без согласования с парламентом), контролировать деятельность правительства, инициировать общенародные референдумы и в случае необходимости распускать парламент. Республика Кыргызстан была переименована в Кыргызскую Республику. Как и в других республиках бывшего СССР, усиление позиций президентской власти в Киргизии являлось, с одной стороны, реакцией на обострение социально-экономических проблем и внутренних противоречий как политических, так и межнациональных, а с другой - отражало стремление сил, группировавшихся вокруг президента, создать надёжный заслон попыткам пересмотра итогов приватизации и рыночных реформ.

Отношения между президентом и парламентом Киргизии, а также между президентом и правительством в 1990-х годах носили сложный характер. Стремясь лишить парламент возможности оказывать противодействие курсу президента, А. Акаев добился внесения в Конституцию Киргизии ряда поправок (16.2.1996, 21.10.1998, 24.12.2001), существенно ограничивших сферу компетенции законодательного органа власти. Для укрепления своих политических позиций Акаев активно прибегал к проведению референдумов (30.1.1994, 22.10.1994, 10.2.1996, 17.10.1998), на которые выносились как поправки к Конституции, так и вопрос о доверии народа президенту в ситуации его противостояния с законодательной властью. Одновременно на парламентских выборах оказывалась активная поддержка пропрезидентским партиям, производились постоянные рокировки в правительстве (с 1991 по 2005 оно назначалось и уходило в отставку 10 раз, сменились 8 премьер-министров, средний срок пребывания в этой должности составил немногим более года). В органах власти Киргизии доминировали «северяне». Представители южных областей республики фактически были отстранены от государственного управления.

Несмотря на неуклонное укрепление позиций президентской власти, тяжелейшая социально-экономическая ситуация, острые политические противоречия и кланово-региональное соперничество к концу 1990-х годов серьёзно дестабилизировали обстановку в Киргизии. В 1999 и 2000 ещё больше осложнили ситуацию вторжения в южные районы Киргизии с территории Таджикистана боевиков радикальных исламских группировок (были разгромлены в результате совместных действий частей киргизской, российской и узбекской армий).

После выборов 2000, закончившихся победой А. Акаева, был арестован и приговорён к 7 годам тюремного заключения пытавшийся баллотироваться на пост президента бывший министр государственной безопасности генерал Ф. Кулов, в январе 2002 арестован оппозиционный депутат киргизского парламента А. Бекназаров. Акции протеста в связи с задержанием Бекназарова вылились в марте 2002 в массовые беспорядки в Аксыйском районе на юге Киргизии, в ходе которых 5 человек погибли и свыше 80 получили ранения, в том числе в результате применения полицией оружия против участников демонстраций. После аксыйских событий премьер-министр Киргизии Бакиев в мае 2002 ушёл в отставку и в 2004 возглавил оппозиционное Акаеву «Народное движение Кыргызстана».

Сложная внутриполитическая обстановка, приближение окончания третьего президентского срока (декабрь 2005) и невозможность вновь баллотироваться на президентский пост по действующей Конституции побудили А. Акаева провести 2.2.2003 очередной референдум. Помимо вопроса о доверии президенту, на референдум был вынесен проект новой Конституции Киргизии, которая несколько расширила полномочия парламента и правительства и создала предпосылки для передачи основных полномочий от президента премьер-министру либо для перехода к избранию президента парламентом.

По результатам парламентских выборов 2005 победу одержали пропрезидентские силы, однако оглашение результатов голосования вызвало негодование на юге, а также во многих городах на севере республики (в Нарыне, Таласе, Джалал-Абаде и др.), переросшее в столкновения с полицией. Колонны оппозиционеров двинулись на Бишкек и 24-25.3.2005 овладели городом. А. Акаев покинул страну (3.4.2005 в Москве после переговоров с руководством киргизского парламента он подписал протокол о намерении сложить с себя президентские полномочия), его правительство ушло в отставку.

События весны 2005 года в Киргизии получили название «тюльпановой революции». Премьер-министром и исполняющим обязанности президента стал «южанин» К. Бакиев, а первым вице-премьером - «северянин» Ф. Кулов. Пришедшая к власти коалиция разнородных политических сил не имела общей программы и первоначально не контролировала в полной мере ситуацию в стране. По Киргизии прокатилась волна политических убийств, во многих местах происходили самовольные захваты земли, грабежи и пр. Стремясь стабилизировать обстановку и добиться своей легитимации, новая власть признала итоги прошедших выборов по большинству избирательных участков в обмен на поддержку со стороны новоизбранного парламента. Был сохранён и оставлен на своих местах весь созданный при А. Акаеве аппарат чиновников, вопрос о пересмотре итогов приватизации не поднимался.

На досрочных президентских выборах 10.7.2005 президентом Киргизии был избран К. Бакиев (вступил в должность 14.8.2005), Ф. Кулов занял пост премьер-министра. 8.11 и 30.12.2006 в Конституцию Киргизии были внесены изменения и дополнения, ограничившие власть президента и расширившие полномочия парламента и правительства. Однако после отставки в марте 2007 Кулова, вызванной его разногласиями с Бакиевым и депутатским корпусом, Конституционный суд Киргизии вынес решение об отмене действия поправок, внесённых в 2006, указав, что они были приняты с грубыми процедурными нарушениями. По результатам проведённого 21.10.2007 референдума была принята новая редакция Конституции Кыргызской Республики, укрепившая позиции президентской власти и внёсшая существенные изменения в избирательный закон. 16.12.2007 проведены внеочередные выборы в киргизский парламент, крупного успеха на которых добилась пропрезидентская партия «Ак-Жол» («Светлый путь»).

Внешняя политика Киргизии после обретения республикой суверенитета отличалась прагматичностью, многовекторностью, была направлена на развитие широких политических и торгово-экономических связей с зарубежными странами. В декабре 1991 года Киргизия вступила в СНГ, в марте 1992 была принята в ООН, к началу 2008 имела дипломатические отношения с 96 государствами, являлась членом 92 международных организаций, в том числе ОБСЕ, Организации Исламская конференция, ШОС, МВФ и др. В 1994 Киргизия присоединилась к инициативе НАТО «Партнёрство ради мира», в 1998 первой из бывших республик СССР принята в ВТО.

Отношения Киргизии с Российской Федерацией основываются на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве и Договоре об экономическом сотрудничестве на 2000-09 (июль 2000). Правительствами двух стран в 2001-06 заключён также ряд соглашений, касающихся сотрудничества в области безопасности, туризма, миграции, борьбы с оборотом наркотиков и др. Россия занимает 5-е место (после США, Канады, Турции и Казахстана) по объёму инвестиций в экономику Киргизии. Приоритетными направлениями российско-киргизского экономического сотрудничества являются развитие гидроэнергетики, перерабатывающей промышленности. Товарооборот между Россией и Киргизией в 2007 вырос на 44,5% по сравнению с 2006 и составил 1205,1 миллионов долларов США (из них импорт из России - 968,9 миллионов долларов США). Регулярный характер имеют российско-киргизские контакты, в том числе на высшем уровне. В октябре 2008 в связи с проведением саммита ШОС в Бишкеке Киргизию посетил с официальным визитом президент Российской Федерации Д. А. Медведев. В ходе его переговоров с К. Бакиевым были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения экономического сотрудничества, производственной и технологической кооперации, увеличения российских инвестиций в энергетический, нефтегазовый, горнорудный и промышленный сектора Киргизии; стороны подписали ряд соглашений.

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