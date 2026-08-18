КИРЕЕВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
КИРЕЕВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский фольклорист, переводчик, публицист.
Дворянин. Брат И. В. Киреевского. В детские годы находился под сильным влиянием личности и поэзии В. А. Жуковского. С переездом в Москву (1822 год) Киреевский несколько лет брал уроки у профессоров Московского университета. В середине 1820-х годов был близок к обществу любомудров. В 1829-1830 годах учился в Мюнхенском университете, где на него оказал большое влияние Ф. В. Шеллинг. В 1831-1835 годах актуариус при Комиссии по изданию грамот Московского главного архива МИД (до 1832 года Московский архив Коллегии иностранных дел). С 1837 года жил в своём имении в деревне Киреевская Слободка.
Киреевский перевёл на русский язык повесть «Вампир» английского писателя Дж. У. Полидори (1828 год; Киреевский ошибочно приписывал её Дж. Байрону), записки служившего при дворе царя Алексея Михайловича английского врача С. Коллинза (1846 год), роман «Жизнь Магомета» В. Ирвинга (опубликован после смерти Киреевского, в 1857 году) и др.
В 1831 году Киреевский совместно с Н. М. Языковым приступил к систематическому сбору произведений народной поэзии. Киреевский первым в России разработал научные принципы записи фольклорных текстов. Он намеревался издать полное собрание русских песен. Свои фольклорные записи передали Киреевскому братья Н. М., П. М. и А. М. Языковы, А. С. Пушкин, Д. А. Валуев, А. Ф. Вельтман, Н. В. Гоголь, В. И. Даль, К. Д. Кавелин, П. И. Мельников-Печерский, Д. П. Ознобишин, М. П. Погодин, И. М. Снегирёв, С. А. Соболевский, С. П. Шевырёв, П. И. Якушкин и мн. др.
Однако Киреевскому удалось опубликовать лишь небольшую часть своего собрания и поступивших к нему материалов. После его смерти значительная часть коллекции (около 3 тысяч песен) издана Обществом любителей российской словесности при Московском университете: «Песни, собранные П. В. Киреевским» (выпуски 1-10, 1860-1874 годы), «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия» (выпуски 1-2, 1911-1929 годы). Другие публикации песен из собрания Киреевского - «Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского» (серия «Литературное наследство», 1968 год, том 79), «Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях» (том 1, 1977 год), «Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи П. И. Якушкина» (тома 1-2, 1983-1986 годы), «Собрание народных песен П. В. Киреевского» (1986 год).
В 1840-е годы вместе с И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым и др. Киреевский активно участвовал в спорах западников и славянофилов, проходивших в Москве в учёно-литературных салонах Елагиных, Свербеевых и др. В славянофильском духе им написана статья «О древней русской истории. Письмо к М. П. Погодину» («Москвитянин», 1845 год, №3, часть 2). Киреевский выступил решительно против тезиса М. П. Погодина о толерантности и смиренности как чертах русского народного характера.
Первым из славянофилов рассмотрел становление Древнерусского государства в контексте истории славянских народов и пришёл к выводу о том, что для всех славян была характерна организация общества в виде родовых и мирских (состояли из нескольких родовых) общин. Они, по мнению Киреевского, сохранились и после возникновения государства, имели политическую самостоятельность в виде веча, на котором собиралось несколько родовых общин, при этом государственное единство держалось на «взаимном сочувствии», единстве быта и потребностей. Впоследствии тезис о «родовом начале» как о краеугольном камне в русской истории славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков) заменили общинной теорией.
Сочинения:
Письма П. В. Киреевского. 1829–1854. М., 1905
Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову / Ред., вступ. ст. и коммент. М. К. Азадовского М.; Л., 1935
Киреевский И.В., Киреевский П. В. Полн. собр. соч. / Сост. А. Ф. Малышевский. Калуга, 2006. [Т. 1–3].
Иллюстрация:
П. В. Киреевский. Фото с дагеротипа 1840-х гг. Архив БРЭ.