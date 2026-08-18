КИРЕЕВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

КИРЕЕВСКИЙ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский фольклорист , переводчик, публицист.

Дво­ря­нин. Брат И. В. Ки­ре­ев­ско­го. В дет­ские го­ды на­хо­дил­ся под силь­ным влия­ни­ем лич­но­сти и по­эзии В. А. Жу­ков­ско­го . С переездом в Москву (1822 год) Киреевский несколько лет брал уроки у профессоров Московского университета. В середине 1820-х годов был близок к обществу любомудров. В 1829-1830 годах учился в Мюнхенском университете, где на него оказал большое влияние Ф. В. Шеллинг. В 1831-1835 годах актуариус при Комиссии по изданию грамот Московского главного архива МИД (до 1832 года Московский архив Коллегии иностранных дел). С 1837 года жил в своём имении в деревне Киреевская Слободка.

Киреевский перевёл на русский язык повесть «Вампир» английского писателя Дж. У. Полидори (1828 год; Киреевский ошибочно приписывал её Дж. Байрону), записки служившего при дворе царя Алексея Михайловича английского врача С. Коллинза (1846 год), роман «Жизнь Магомета» В. Ирвинга (опубликован после смерти Киреевского, в 1857 году) и др.

В 1831 году Киреевский совместно с Н. М. Языковым приступил к систематическому сбору произведений народной поэзии. Киреевский первым в России разработал научные принципы записи фольклорных текстов. Он намеревался издать полное собрание русских песен. Свои фольклорные записи передали Киреевскому братья Н. М., П. М. и А. М. Языковы, А. С. Пуш­кин , Д. А. Ва­лу­ев, А. Ф. Вельт­ман, Н. В. Го­голь, В. И. Дал ь, К. Д. Ка­ве­лин, П. И. Мель­ни­ков-Пе­чер­ский, Д. П. Оз­но­би­шин, М. П. По­го­дин, И. М. Сне­ги­рёв, С. А. Со­бо­лев­ский, С. П. Ше­вы­рёв, П. И. Якуш­кин и мн. др.

Однако Киреевскому удалось опубликовать лишь небольшую часть своего собрания и поступивших к нему материалов. После его смерти значительная часть коллекции (около 3 тысяч песен) издана Обществом лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти при Московском университете: «Песни, собранные П. В. Киреевским» (выпуски 1-10, 1860-1874 годы), «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия» (выпуски 1-2, 1911-1929 годы). Другие публикации песен из собрания Киреевского - «Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского» (серия «Литературное наследство», 1968 год, том 79), «Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях» (том 1, 1977 год), «Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи П. И. Якушкина» (тома 1-2, 1983-1986 годы), «Собрание народных песен П. В. Киреевского» (1986 год).

В 1840-е годы вместе с И. В. Киреевским, А. С. Хомяковым и др. Киреевский активно участвовал в спорах западников и славянофилов, проходивших в Москве в учёно-литературных салонах Елагиных, Свербеевых и др. В славянофильском духе им написана статья «О древней русской истории. Письмо к М. П. Погодину» («Москвитянин», 1845 год, №3, часть 2). Киреевский выступил решительно против тезиса М. П. Погодина о толерантности и смиренности как чертах русского народного характера.

Первым из славянофилов рассмотрел становление Древнерусского государства в контексте истории славянских народов и пришёл к выводу о том, что для всех славян была характерна организация общества в виде родовых и мирских (состояли из нескольких родовых) общин. Они, по мнению Киреевского, сохранились и после возникновения государства, имели политическую самостоятельность в виде веча, на котором собиралось несколько родовых общин, при этом государственное единство держалось на «взаимном сочувствии», единстве быта и потребностей. Впоследствии тезис о «родовом начале» как о краеугольном камне в русской истории славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков) заменили общинной теорией.

Сочинения:

Пись­ма П. В. Ки­ре­ев­ско­го. 1829–1854. М., 1905

Пись­ма П. В. Ки­ре­ев­ско­го к Н. М. Язы­ко­ву / Ред., вступ. ст. и ком­мент. М. К. Аза­дов­ско­го М.; Л., 1935

Ки­ре­ев­ский И.В., Ки­ре­ев­ский П. В. Полн. собр. соч. / Сост. А. Ф. Ма­лы­шев­ский. Ка­лу­га, 2006. [Т. 1–3].

Иллюстрация:

П. В. Ки­ре­ев­ский. Фо­то с да­ге­ро­ти­па 1840-х гг. Архив БРЭ.

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